Aktien New York: Dow mit weiterem Rekord - Tech-Werte schwächeln

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow Jones Industrial hat am Dienstag seine Rekordrally fortgesetzt. Der US-Leitindex profitierte weiter von den gesunkenen Inflationssorgen, denn der Ölpreis ist seit der Einigung zwischen den USA und dem Iran auf ein Rahmenabkommen zur Beilegung des Krieges auf Talfahrt. Das Börsenbarometer stieg zuletzt um 0,9 Prozent auf 52.116 Punkte.

Im Technologiesektor allerdings überwogen die Verluste. Hier agierten die Anleger nach den fulminanten Kursgewinnen in den letzten Wochen vorsichtiger. So fiel der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 um 1,2 Prozent auf 30.173 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,3 Prozent auf 7.535 Punkte nach unten.

Beobachter Stephen Innes mahnte mit Blick auf die Technologiewerte zur Vorsicht: "Der Markt wird so bewertet, als sei der Gewinnboom im KI-Bereich nicht nur real, sondern auch stabil, skalierbar und breit genug, um Rekordbewertungskennzahlen zu rechtfertigen." Sollte sich dies als richtig erweisen, könnte sich die Rallye weiter selbst verstärken. Wenn sich die Gewinne jedoch nur wie gewohnt entwickeln und die Erwartungen von hier aus nachgeben, werde es deutlich schwieriger, das Bewertungsproblem zu ignorieren.

Derweil richteten sich die Blicke der Anleger zunehmend auf den am Mittwoch im Handelsverlauf anstehenden Zinsentscheid der US-Notenbank Fed. Bei der ersten Sitzung unter ihrem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh werden die Währungshüter nach Einschätzung von Ökonomen am derzeitigen Zinsniveau festhalten. Die Sitzung dürfte allerdings Hinweise liefern, welche Neuerungen der seit dem 22. Mai amtierende Warsh plant. Analyst Bernd Weidensteiner von der Commerzbank geht davon aus, dass tiefgreifende Änderungen bei der Geldpolitik kurzfristig kaum durchsetzbar sein dürften.

US-Präsident Donald Trump hatte zuvor versichert, dass er keinen Druck auf den neuen Fed-Chef ausüben will. Dessen Vorgänger Jerome Powell war von Trump mehrfach heftig kritisiert worden, wobei der Präsident immer wieder Zinssenkungen gefordert hatte. Auch jüngst hatte sich Trump für eine Zinssenkung ausgesprochen.

Im Fokus bleibt nach dem Rekord-Börsengang in New York Elon Musks Raumfahrt- und KI-Konzern SpaceX . Nachdem die Aktien an den ersten zwei Handelstagen bereits um knapp 43 Prozent im Vergleich zum Ausgabepreis gestiegen sind, gab es nun weitere Kursgewinne von 10 Prozent. Zwischenzeitlich waren die Aktien von SpaceX um gut 17 Prozent nach oben geschnellt, woraus sich eine Marktkapitalisierung von fast 3 Billionen Dollar ergab. Damit hatte der Konzern beim Börsenwert sowohl den Handels- und Technologieriesen Amazon als auch den Softwaregiganten Microsoft überholt.

Die von SpaceX angekündigte Übernahme des Start-ups und Kooperationspartners Anysphere, das den KI-gestützten Softwarecode-Editor Cursor entwickelt hat, untermauert Elon Musks Ambitionen im Bereich Künstliche Intelligenz. Sein Chatbot Grok, hinter dem die mit SpaceX fusionierte KI-Firma xAI steht, ist bisher deutlich weniger populär als ChatGPT und Claude von OpenAI und Anthropic. Die beiden KI-Platzhirsche haben ebenfalls angekündigt, den Sprung auf das Börsenparkett wagen zu wollen.

Im Dow waren solche Aktien gefragt, die von einer konjunkturellen Aufhellung besonders profitieren dürften. So zogen die Papiere der Bank Goldman Sachs um 1,6 Prozent und die des Wettbewerbers JPMorgan um 3,3 Prozent an. Die Anteilsscheine des Baumaschinenherstellers Caterpillar gewannen 2,8 Prozent./la/men