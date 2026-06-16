Aktien New York Schluss: Dow mit weiterem Rekord - Tech-Werte sacken ab

dpa-AFX · Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow Jones Industrial hat am Dienstag seine Rekordrally fortgesetzt. Der US-Leitindex profitierte weiter von den gesunkenen Inflationssorgen, denn der Ölpreis ist seit der Einigung zwischen den USA und dem Iran auf ein Rahmenabkommen zur Beilegung des Krieges auf Talfahrt. Im Technologiesektor allerdings überwogen die Verluste deutlich. Hier agierten die Anleger nach den fulminanten Kursgewinnen in den letzten Wochen vorsichtig und nahmen Gewinne mit.

So fiel der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 um 1,89 Prozent auf 29.968,13 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,57 Prozent auf 7.511,35 Punkte nach unten. Der Dow stieg am Ende um 0,64 Prozent auf 51.999,67 Punkte./la/men

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