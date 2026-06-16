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Alphabet Class C - Kumulationsunterstützung aus dem Lehrbuch

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Thema: KI
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Kumulationsunterstützung aus dem Lehrbuch

Wenn in einem engen Kursband unterschiedliche Unterstützungen zusammenfallen, wissen wir das besonders zu schätzen. Ein Lehrbuchbeispiel für eine solche Kumulationszone stellt derzeit die Alphabet-Aktie dar. Zunächst brachte die Verschnaufpause der letzten Wochen einen lehrbuchmäßigen Pullback an die alte Ausbruchszone bei 350 USD. Technisch fällt zudem auf, dass dieser Rücksetzer sehr präzise am 38,2%-Fibonacci-Retracement (353,69 USD) bzw. im Bereich der 50 Tage Linie (akt. bei 360,94 USD) auslief. Die Überlagerung dieser Unterstützungsfaktoren erhöht die Relevanz der Zone deutlich, zumal der Technologietitel auf dieser Basis zuletzt ein „Hammer“-Muster ausgebildet hat. Diese Candlestickumkehrformation liefert ein Indiz dafür, dass der größte Verkaufsdruck absorbiert wurde und ein Stimmungsumschwung zugunsten der Nachfrageseite stattfindet. Als endgültigen Signalgeber auf der Oberseite definieren wir deshalb einen Ausbruch aus der seit Mitte Mai bestehenden Korrekturflagge (obere Begrenzung akt. bei 367,93 USD). Während im Erfolgsfall ein Anlauf auf das bisherige Allzeithoch bei 404,47 USD winkt, ist die ausführlich beschriebene Kumulationszone als engmaschige Absicherung auf der Unterseite prädestiniert.

Alphabet Class C (Daily)

Chart Alphabet Class C
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Alphabet Class C

Chart Alphabet Class C
Quelle: LSEG, tradesignal²



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