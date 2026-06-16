Hyperscaler-Aktie baut weiter aus

Amazons 200-Milliarden-Capex zeigt, wie stark die KI-Nachfrage ist

onvista · Uhr

Amazon kündigt einen Milliarden-Dollar-Campus für KI- und Cloud-Infrastruktur in Missouri an. Der Energiebedarf des Rechenzentrums würde 28.000 US-Haushalte versorgen. Insgesamt plant Amazon 2026 ein Capex-Budget von rund 200 Milliarden Dollar — fast komplett für den KI-Ausbau.

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Hyperscaler bauen weiter — der Markt zweifelt

Das Capex-Niveau zeigt: Die Hyperscaler erwarten keine Abkühlung der KI-Nachfrage. Würde Amazon einen Nachfragerückgang befürchten, würde nicht so massiv investiert. Auch wenn der Markt zwischenzeitlich zweifelt, bleiben AWS-Wachstumsraten stark — und genau dieses Segment liefert den Löwenanteil der Konzerngewinne.

Die ökologische Komponente bleibt kritisch: Energieverbrauch für 28.000 Haushalte plus erheblicher Wasserverbrauch je Standort. Wer die Entwicklung gut findet oder nicht, ist eine andere Frage — als Investor müssen wir mit dem Status quo arbeiten.

Bewertung historisch günstig

Das KGV liegt bei 29 — in den letzten fünf Jahren bewegte sich Amazon meist über 50. Das PEG-Ratio liegt bei 1,4 und damit weit entfernt von den 0,4 bei Nvidia oder 0,1 bei Micron, aber für Amazon historisch attraktiv.

Charttechnisch zeigt sich eine bullische Konsolidierung über fünf Wochen an wichtigen Unterstützungsniveaus. Schließt die aktuelle Wochenkerze grün, ergibt sich ein sauberes Turnaround-Setup. Das technische Kursziel liegt bei rund 320 bis 325 Dollar — abgeleitet aus der vorherigen Bewegungsamplitude.

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