Chip-Aktie auf neuem Allzeithoch

AMD: Max-Übernahme öffnet den Weg zu 640 Dollar

onvista · Uhr

AMD übernimmt Max, ein Unternehmen mit Fokus auf KI-getriebene Speicheroptimierung für Rechenzentren. Der Zukauf adressiert einen der größten Engpässe in heutigen KI-Workloads — die Memory-Kapazität. Das technische Kursziel verschiebt sich auf rund 640 Dollar.

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Speicher-Engpass wird zum Wettbewerbsvorteil

Memory-Kapazitäten sind in KI-Rechenzentren der Bottleneck — sie bremsen die Performance und treiben die Kosten. Mit dem Max-Zukauf kann AMD den Kunden deutlich effizientere Workload-Bereitstellungen bei niedrigeren Kosten anbieten. Das stärkt das KI-Rechenzentrums-Angebot von AMD erheblich und schafft einen neuen Differentiator gegenüber Nvidia.

Wall-Street-Analysten haben durchgehend ein Strong-Buy-Rating. AMD bleibt im Musterportfolio eine der Aktien mit der besten Entwicklung.

Bewertung wird ambitioniert — aber Wachstum bestätigt

Das KGV liegt aktuell bei 628, das PEG bei 1,09. Bei diesen Niveaus baue ich keine neuen Positionen mehr auf — verkaufen würde ich aber auch nicht. Das PEG kommt trotz steigender Aktie weiter zurück, weil das Gewinnwachstum die Kursbewegung bestätigt.

Im direkten Vergleich ist Nvidia mit KGV 21 und PEG 0,46 deutlich günstiger und damit für Neueinsteiger die bessere Wahl. AMD bleibt eine Halten-Position mit weiterem Potenzial bis rund 640 Dollar — das entspricht noch einmal 17 Prozent Aufwärtspotenzial vom aktuellen Allzeithoch.

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