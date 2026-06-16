ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für Redcare Pharmacy auf 102 Euro - 'Buy'
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Redcare Pharmacy nach höheren Zielvorgaben für das laufende Jahr von 99 auf 102 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dieser bessere Ausblick laufe auf etwa 15 Prozent höhere Konsensschätzungen für die Online-Apotheke hinaus, schrieb Jan Koch in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er erhöhte die Schätzung für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) 2026 um zwölf Prozent./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 07:55 / CET
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