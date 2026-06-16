ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research senkt Brenntag auf 'Hold' - Ziel 57 Euro

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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat Brenntag von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 67 auf 57 Euro gesenkt. Wie er betont habe, dürften Chemikalienhändler und hier insbesondere Brenntag aufgrund höherer Preise für Chemikalien und der Lieferkettenunterbrechungen Profiteure des Nahostkonflikts gewesen sein, schrieb Tristan Lamotte am Dienstag zu seiner Neubewertung. Da der Konflikt nun entschärft werde, normalisiere sich die Lage. Lamotte rechnet mit stärkeren Schwankungen im Sektor. Dabei spüre Brenntag wohl am stärksten die Umkehr der Preistrends und den nun nicht mehr vorhandenen Rückwind durch Lieferkettenunterbrechungen./rob/ajx/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 07:55 / CET

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