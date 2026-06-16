APA ots news: 11 gemeinsame Leuchtturm-Projekte für den Wirtschaftsstandort Wien

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    Zusammenarbeit: Bürgermeister Michael Ludwig und  
Wirtschaftskammer Wien-Präsident Walter Ruck schließen 
Zukunftsvereinbarung ab. Konkrete Projekte für die Entwicklung 
der Stadt 

Wien (APA-ots) - Bürgermeister Michael Ludwig und Wirtschaftskammer  
Wien-Präsident 
Walter Ruck haben am Dienstag eine gemeinsame Zukunftsvereinbarung 
unterzeichnet und präsentiert. Sie ist ein weiteres, sichtbares 
Zeichen der ausgezeichneten Zusammenarbeit zwischen Stadt und WK Wien 
- und fixiert wesentliche Zukunftsvorhaben in elf gemeinsamen 
Leuchtturmprojekten. Sie sollen in den kommenden Jahren umgesetzt 
werden. 

"Der Erfolg Wiens beruht auf Innovation, Zusammenhalt und einer 
starken Partnerschaft zwischen Stadt und Wirtschaft. Mit unserer 
Zukunftsvereinbarung setzen wir konkrete Projekte um, die den 
Wirtschaftsstandort nachhaltig stärken - von der Vienna Digital 
School über das Wiener Robotik Labor bis zur gezielten Positionierung 
Wiens als führenden KI-Standort. Gleichzeitig investieren wir in die 
Ausbildung dringend benötigter Fachkräfte und in die 
Weiterentwicklung unserer Grätzl. Damit schaffen wir Chancen für 
Unternehmen, Beschäftigte und die nächste Generation", sagt 
Bürgermeister Michael Ludwig. 

"Der Wirtschaftsstandort Wien entwickelt sich besser als 
Gesamtösterreich. Das liegt einerseits daran, dass es uns gelungen 
ist, seine Heterogenität zu stärken. Die Vielfalt der 
Unternehmensgrößen und in der Branchenverteilung lässt uns schwierige 
Zeiten besser verkraften und Chancen nutzen. Auf der anderen Seite 
gehen wir in Wien einen etwas anderen Weg, nämlich den der 
Zusammenarbeit und des Dialogs. Unsere Zukunftsvereinbarung ist 
verschriftlichter Ausdruck dessen und Wegweiser für die weitere 
positive Entwicklung unserer Stadt und unseres Wirtschaftsstandorts. 
Besonders wichtig ist mir dabei, das Projekt der Vienna Digital 
School, einer neuen IT-HTL für Wien. Sie soll dringend benötigte 
Fachkräfte in den Bereichen der Informationstechnologie und 
Digitalisierung ausbilden", sagt WK Wien-Präsident Walter Ruck. 

Konkret enthält die Zukunftsvereinbarung elf Leuchtturmprojekte 
mit Schwerpunkt auf Technologie, Ausbildung und Stadtentwicklung. 

Zwtl.: Künstliche Intelligenz als Stärkefeld 

KI eröffnet Wiener Unternehmen enorme Wachstums- und 
Marktpotenziale - global, international und national. Der 
internationale und europäische Wettbewerb um KI-affine Unternehmen 
ist in vollem Gange. Alle großen europäischen Metropolen bemühen sich 
um Betriebsansiedlungen und Investitionen in KI-Wirtschaftsbereichen. 
Produktivitätszuwächse, neue Geschäftsmodelle und hochwertige 
Arbeitsplätze sind nur einige Gründe dafür. 

Für eine nachhaltig erfolgreiche wirtschaftliche Nutzung und 
Verwertung von KI braucht es gezielte Vorbereitungen - in den 
Unternehmen und am Wirtschaftsstandort. So muss in Wien neben einer 
leistungsfähigen Infrastruktur sichergestellt werden, dass hohe 
Kompetenz, exzellentes Wissen, effektive Kooperationen und Netzwerke 
optimale Rahmenbedingungen vorfinden. 

Die Stadt Wien und die WK Wien nutzen in einem gemeinsamen 
Prozess Synergien mit bestehenden privaten und öffentlichen 
Initiativen, um städtische KI-Schwerpunkte gezielt zu stärken. 
Konkret soll ein gemeinsamer KI Economy Report mit den Schwerpunkten: 
Angebotsmonitoring, innovative Entwicklungen und 
Wertschöpfungseffekte erstellt werden. Ziel ist es, gemeinsame 
Schwerpunktsetzungen abzuleiten und daraus Folgeinitiativen und 
konkrete Maßnahmen zu entwickeln, die Wien als innovativen, 
verantwortungsvollen und wettbewerbsfähigen KI-Standort stärken. 

Zwtl.: Wiens neue IT-HTL 

Das Projekt VDS - Vienna Digital School sieht den Aufbau einer 
neuen IT-HTL inklusive IT-Fachschule in Wien vor. Im Vollausbau wird 
die Schule über 600 Schülerinnen und Schüler aufnehmen und jährlich 
etwa 100 Absolventinnen und Absolventen hervorbringen. Ziel ist es, 
jungen Menschen neue Chancen in digitalen Zukunftsberufen zu eröffnen 
und den Wirtschaftsstandort durch Bildung, Innovation, gute 
Qualifikation und ausgebildete Fachkräfte nachhaltig zu stärken. 

Inhaltlich positioniert sich die VDS als HTL mit Schwerpunkt 
Informationstechnologien und Vertiefungen in Energiesteuerung, Data 
Science, IT-Security, KI und Robotik. Zusätzlich soll ein 
innovatives, zukunftsorientiertes Bildungsangebot zu Green IT und 
erneuerbaren Energiesystemen entstehen. 

Das pädagogische Konzept der Vienna Digital School ist 
zukunftsweisend ausgerichtet und verbindet moderne, praxisnahe 
Lernformen mit einem bilingualen Ausbildungsansatz. Schülerinnen und 
Schüler sollen digitale Kompetenzen nicht nur erwerben, sondern in 
Projekten anwenden, eigenverantwortlich arbeiten und gemeinsam 
Lösungen entwickeln. 

Zwtl.: Wien als Metropolregion 

Wien bildet gemeinsam mit einem Netzwerk ausgewählter 
Partnerstädte in den Nachbarländern einen der bedeutendsten urbanen 
Räume im CEE-/SEE-Raum. Als führende Städte und wirtschaftliche 
Zentren ihrer jeweiligen Länder bündeln sie in besonderem Maße 
Bevölkerung, Wertschöpfung, Hochschulen, internationale Unternehmen, 
Verkehrsinfrastruktur sowie politische Steuerungs- und 
Entscheidungsfunktionen. 

Stadt und WK Wien sehen darin ein erhebliches Potenzial: Eine 
noch stärkere Vernetzung dieser urbanen Regionen kann neue 
wirtschaftliche Impulse setzen, die internationale Sichtbarkeit des 
Wirtschaftsraums erhöhen und den besonderen Herausforderungen großer 
urbaner Räume auf europaeischer Ebene mehr Gewicht verleihen. 

Ziel des Leuchtturmprojekts ist es daher, diese Städte noch 
stärker als innovationsstarken und zukunftsorientierten 
Wirtschaftsraum in Europa zu positionieren, bestehende 
Kooperationsfelder gezielt und nachhaltig weiterzuentwickeln sowie 
neue Potenziale für eine vertiefte Zusammenarbeit zu identifizieren 
und zu erschließen. 

Zwtl.: Leerstandsmanagement verbessern 

Lebendige Grätzl und funktionierende Erdgeschosszonen sind ein 
wesentlicher Bestandteil der wirtschaftlichen und städtischen 
Entwicklung Wiens. Sie tragen zur Attraktivität des öffentlichen 
Raums bei, sichern wohnortnahe Versorgung, schaffen Sichtbarkeit für 
Unternehmen und leisten einen wichtigen Beitrag zur Belebung der 
Stadtteile. Gleichzeitig stehen bestimmte Lagen vor strukturellen 
Herausforderungen, die sich in Leerstand, Nutzungslücken oder 
längeren Übergangsphasen zwischen verschiedenen Nutzungen zeigen 
können. 

Stadt und WK Wien verbindet das gemeinsame Interesse, 
Erdgeschosszonen und Geschäftsstandorte in Wien langfristig zu 
stärken und Leerstände möglichst frühzeitig sichtbar zu machen. Eine 
zentrale Voraussetzung dafür ist eine belastbare Datengrundlage über 
verfügbare Flächen, Nutzungssituationen und standortbezogene 
Entwicklungen. 

Vor diesem Hintergrund halten beide Partnerinnen ausdrücklich 
fest, dass sie die Wirtschaftsagentur Wien bei der Entwicklung und 
Weiterentwicklung einer Leerstandsdatenbank aktiv unterstützen 
wollen. Ziel ist es, bestehende Informationsquellen, Erfahrungen und 
Perspektiven beider Institutionen einzubringen und so eine möglichst 
fundierte, praxistaugliche Datengrundlage zu ermöglichen. 

Zwtl.: Wiener Robotik Labor 

Robotik und Automatisierung zählen zu den zentralen 
Zukunftstechnologien für Industrie, Produktion, Dienstleistungen und 
Forschung. Gleichzeitig ist moderne Robotik-Technologie teuer in der 
Anschaffung, wartungsintensiv im Betrieb und technologisch rasch im 
Wandel. Einzelne Bildungseinrichtungen können diese Infrastruktur 
daher nur schwer dauerhaft auf aktuellem Niveau bereitstellen. Genau 
hier setzt das Wiener Robotik Labor an. 

Das Wiener Robotik Labor soll als urbanes Kompetenzzentrum für 
moderne Robotik und Automatisierung wirken. Auf rund 1000 m² erhalten 
Schülerinnen und Schüler, Studierende, Lehrende und angehende 
Fachkräfte Zugang zu hochwertiger technischer Infrastruktur, 
praxisnahen Lernformaten und modernen Anwendungen der Robotik. 
Geplant sind insbesondere Roboterstationen mit Industrie- und Cobot- 
Systemen, ein Elektronik- und Mechatronikbereich, Werkstätten, 
Schulungsräume sowie digitale Vorbereitungsangebote mit 
Simulationsumgebungen und Online-Lernmodulen. 

Mit dem Wiener Robotik Labor setzen Stadt Wien und WK Wien ein 
gemeinsames Zukunftsprojekt um, das Bildung, Innovation und 
Wirtschaft sinnvoll verbindet. Es schafft moderne Lern- und 
Entwicklungsräume, eröffnet jungen Menschen neue Chancen in 
technischen Zukunftsberufen und stärkt Wien als Stadt, die Talente 
fördert, technologische Entwicklung aktiv gestaltet und in die 
Kompetenzen der nächsten Generation investiert. 

Zwtl.: Weitere Projekte 

Weitere in der Zukunftsvereinbarung fixierte Projekte betreffen 
die Stärkung der Lehre als zukunftsfitte Ausbildung für die 
Fachkräfte von morgen, den Ausbau der Beratung und Unterstützung von 
Unternehmensgründerinnen und -gründern, die Weiterentwicklung der 
Vienna Green Economy, eine Beschattungsinitiative im Altbau, den 
Ausbau des Projekts Zero Emission Transport und die Weiterentwicklung 
von Wien als Stadt des Unternehmerischen Denkens. 

Die komplette Zukunftsvereinbarung sowie weitere Informationen zu 
den einzelnen Projekten können auf der Internetseite der 
Wirtschaftskammer Wien abgerufen werden: 
https://wko.at/wien/zukunftsvereinbarung 

Rückfragehinweis: 
   Wirtschaftskammer Wien 
   Michael Vorauer 
   Mediensprecher Präsident DI Walter Ruck 
   T: +43 1 51450-1476 
   M: +43 664 403 01 91 
   E: michael.vorauer@wkw.at 
    
   Stadt Wien 
   Bernhard Muttenthaler 
   Mediensprecher des Wiener Bürgermeisters 
   T: +43 1 4000 81857 
   E: bernhard.muttenthaler@wien.gv.at 

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