APA ots news: Bundeskriminalamt und Nationalbank warnen vor Quishing

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    Neue Betrugsmasche: QR-Codes werden von Betrüger:innen  
manipuliert und führen auf gefälschte Internetseiten 

Wien (APA-ots) - Das Bundeskriminalamt (BK) und die Oesterreichische  
Nationalbank ( 
OeNB) warnen vor einem neuen Zahlungsbetrug, der sowohl analog als 
auch digital eingesetzt wird. Beim sogenannten Quishing handelt es 
sich um eine Form des Phishing, allerdings werden QR-Codes anstelle 
der Links verwendet ("QR + Phishing"). Eine besondere Gefahr 
entsteht, weil nach dem Scannen eines QR-Codes die Zielseite häufig 
automatisch am Smartphone geöffnet wird. 

"In der analogen Welt ist unser Bargeld mit Sicherheitsmerkmalen 
ausgestattet, mit denen man jederzeit ohne technische Hilfsmittel 
überprüfen kann, ob ein Euro-Geldschein echt ist oder nicht. Damit 
Betrügerinnen und Betrüger auch in der digitalen Welt keine Chance 
haben, müssen wir beim digitalen Bezahlvorgang ebenso aufmerksam sein 
und die entsprechenden Sicherheitsempfehlungen beachten. Wenn E-Mails 
mit QR-Code unpersönlich formuliert sind, wenn Druck aufgebaut wird 
oder wenn man persönliche Daten preisgeben soll, dann ist Vorsicht 
angesagt", so OeNB-Direktor Josef Meichenitsch. 

"QR-Codes wirken auf den ersten Blick harmlos, können aber ebenso 
gefährlich sein wie betrügerische Links. Kriminelle setzen darauf, 
dass Menschen aus Gewohnheit schnell scannen und handeln. Nehmen Sie 
sich daher einen Moment Zeit, die angezeigte Internetadresse zu 
prüfen. Aufmerksamkeit und Vorsicht sind die wirksamsten Mittel gegen 
Quishing", betont Andreas Holzer, Direktor des Bundeskriminalamtes. 

Quishing: manipulierte QR-Codes 

Quishing ist eine neue Betrugsmasche, bei der Kriminelle - statt 
einen sichtbaren Link zu versenden (Phishing) - einen QR-Code nutzen, 
um Menschen auf eine gefälschte Internetseite, beispielsweise einer 
Bank oder eines Onlineshops, zu locken. QR-Codes wirken im Alltag oft 
harmlos. Viele Menschen scannen sie, ohne die dahinterliegende 
Internetadresse zu überprüfen. Denn anders als bei einem sichtbaren 
Link erkennt man vor dem Scannen oft nicht sofort, wohin der QR-Code 
tatsächlich führt. Die gefälschten Webseiten sehen echten Seiten 
häufig sehr ähnlich. Oft wird sogar die Internetadresse der echten 
Website täuschend echt nachgeahmt. "Vertrauen und Sicherheit sind 
zentrale Voraussetzungen für die Nutzung digitaler Zahlungslösungen. 
OeNB und BMI setzen daher gemeinsam auf Information und Prävention, 
um vor Betrugsmaschen wie Quishing zu schützen", unterstreicht Petia 
Niederländer, Direktorin der OeNB-Hauptabteilung Zahlungsverkehr, 
Risikoüberwachung und Finanzbildung. 

Sicherheitsempfehlungen 

Grundsätzlich gilt wie beim Phishing, dass nicht erwartete E- 
Mails oder Briefe, oft auch mit unpersönlicher Anrede, die zudem 
Druck zum raschen Handeln ("sofort scannen", "Zugang läuft ab" oder 
"Konto wird gesperrt") aufbauen, mit größtem Misstrauen geprüft 
werden sollen. Expert:innen raten dazu, QR-Codes nicht ohne Grund und 
nur aus Neugier zu scannen. Es ist immer genau auf die Bezeichnung 
der Webadresse zu achten, die nach dem Scannen eines QR-Codes auf dem 
Bildschirm angezeigt wird. Ganz wichtig ist auch, keinesfalls 
vertrauliche Daten in Onlineportale einzugeben, wenn man über einen 
Link oder einen QR-Code dorthin gelangt ist. 

Weiterführende Informationen 

Sowohl das Bundeskriminalamt als auch die OeNB bieten im Internet 
ausführliche Informationen zu Betrugsmaschen an und geben auch 
detaillierte Empfehlungen, wie man sich vor Betrugsversuchen schützt. 

Bundeskriminalamt 

Warnung - Betrugsversuche - Oesterreichische Nationalbank (OeNB) 

Rückfragehinweis: 

Pressesprecherin: 

Oesterreichische Nationalbank 
Mag. Marlies Schroeder, MiM 
Telefon: +43-1-404 20-6900 
E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at 
Website: https://www.oenb.at 

Rückfragehinweis: 
   Bundeskriminalamt 
   E-Mail: bk.presse@bmi.gv.at 
   Website: https://www.bundeskriminalamt.at 

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