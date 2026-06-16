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APA ots news: FMA: Versicherungen starten stabil ins Jahr - Prämienplus, gestiegene Solvenzquote

Austro-Assekuranz mit 3,5% Prämienwachstum und 366,5 Mio.  
Ergebnis. Private Credit derzeit nicht signifikant 

Wien (APA-ots) - Die österreichischen Versicherungsunternehmen haben im  
1. Quartal des 
Jahres 2026 ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EGT) 
von 366,5 Millionen und damit fast genau den Vorjahreswert erreicht. 
Die finanzielle Stärke der Branche - gemessen am Solvabilitätsgrad - 
stieg im Jahresvergleich auf 262% (Median), einer der höchsten Werte 
in Europa. Das zeigt die heute veröffentlichte Statistik der 
Finanzmarktaufsicht (FMA). 

Die Basis für das solide Ergebnis lieferte ein Wachstum des 
Prämienvolumens von 3,5% auf 7,55 Milliarden. Überdurchschnittlich 
stark stieg erneut das Prämieneinkommen in der Krankenversicherung 
mit 8,1%. In der Lebensversicherung setzte sich der Trend hin zu 
Einmalerlägen und zu fonds- und indexgebundenen Produkten fort. 
Gewinnseitig glichen Lebens- und Krankenversicherung einen Rückgang 
in der Schaden- und Unfallversicherung weitgehend aus. 

Nach Insolvenzen im US-Markt steht die Anlageklasse Private 
Credit verstärkt im Fokus der europäischen Aufsicht. Die EZB schätzt 
das Exposure europäischer Versicherer auf 2,3% der Vermögenswerte. 
Die direkte Exponierung österreichischer Versicherungsunternehmen 
gegenüber Private-Credit-Fonds ist jedoch mit 0,46% der gesamten 
Kapitalveranlagung (exklusive fonds- und indexgebundener Versicherung 
) deutlich geringer. Aufgrund der dynamischen Entwicklung steht diese 
Assetklasse jedoch weiterhin unter regulatorischer Beobachtung. 

Die FMA präsentiert den Quartalsbericht Versicherungen erstmals 
in einem neuen, verschlankten Erscheinungsbild, das die Zahlen in 
einem kompakten und übersichtlichen zweiseitigen Design darstellt. 
Die Datenbasis ist dabei noch detaillierter und auch in digitaler 
Form für den Download verfügbar. 

Die wichtigsten Kennzahlen im Überblick: 

Q1 2025 Q 1 2026 Differenz 

Prämienvolumen 7,30 Mrd. 7,55 Mrd. +3,5% 

Davon: 

Schaden/Unfall    5,00 Mrd.      5,15 Mrd.      +3,1% 

Leben             1,44 Mrd.      1,47 Mrd.      +2,1% 

Davon: 

-Einmalprämien    0,23 Mrd.      0,25 Mrd.      +10,7% 

-Laufende Prämien 1,21 Mrd.      1,21 Mrd.      +0,5% 

-Fonds/Indexgeb.  0,46 Mrd.      0,42 Mrd.      +9,6% 

Kranken           0,86 Mrd.      0,93 Mrd.      +8,1% 

EGT 370,0 Mio. 366,5 Mio. -1,0% 

Davon: 

Schaden/Unfall    356,3 Mio.     263,9 Mio.     -26% 

Leben             9,86 Mio.      43,3 Mio.      +339% 

Kranken           3,82 Mio.      59,3 Mio.       ./. 

Den gesamten Quartalsbericht finden Sie online auf der FMA- 
Website unter: 
https://www.fma.gv.at/versicherungen/offenlegung/quartalsberichte- 
versicherungen/ 

Rückfragehinweis: 
   FMA-Mediensprecher 
   Boris Gröndahl 
   Telefon: +43 1 24959-6010 / +43 676 8824 9995 
   E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
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