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APA ots news: Oesterreichische Nationalbank nominiert Oliver Schütz als Vorstandsmitglied der Finanzmarktaufsicht

Ergebnis des Nominierungsverfahrens für von OeNB zu  
nominierende Vorstandsposition - Bestellung durch 
Bundesregierung und Bundespräsident 

Wien (APA-ots) - Mit der Nominierung von Helmut Ettl für die Funktion des  
Executive 
Director beim Internationalen Währungsfonds (IWF) wird die von der 
Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) zu nominierende Position im 
Vorstand der Finanzmarktaufsicht (FMA) neu besetzt. Das OeNB- 
Direktorium hat daher in seiner heutigen Sitzung einstimmig 
beschlossen, Oliver Schütz als Mitglied des FMA-Vorstandes zu 
nominieren. 

Der Entscheidung ging das gesetzlich vorgesehene, öffentliche 
Ausschreibungs- und Auswahlverfahren voraus. Von den 16 eingelangten 
Bewerbungen wurden die drei geeignetsten Bewerber:innen zum Hearing 
eingeladen. Im Rahmen des Hearings wurden die Bewerber:innen vom 
Direktorium der Oesterreichischen Nationalbank hinsichtlich ihrer 
fachlichen und persönlichen Eignung beurteilt. Deloitte unterstützte 
das Verfahren als externer Personalberater. 

Oliver Schütz bringt umfassende Expertise in der 
Finanzmarktaufsicht und -regulierung sowie langjährige 
Führungserfahrung mit und erfüllt die für die Funktion erforderlichen 
fachlichen und persönlichen Voraussetzungen in besonderem Maße. 

Gemäß § 5 Abs. 3 Z 2 Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz (FMABG) 
erfolgt die Nominierung bei einer Nachbesetzung durch jene 
Institution, die auch das ausscheidende Vorstandsmitglied namhaft 
gemacht hat. Daher ist die OeNB für die Nominierung der frei 
werdenden Vorstandsposition zuständig. Die Bestellung der 
Vorstandsmitglieder erfolgt anschließend durch den Bundespräsidenten 
auf Vorschlag der Bundesregierung. Die Funktionsperiode des neu zu 
bestellenden Vorstandsmitglieds beginnt mit 1. November 2026 und 
beträgt fünf Jahre. 

Rückfragehinweis: 
   Oesterreichische Nationalbank 
   Mag.a Marlies Schroeder, MiM 
   Telefon: +43 1 404 20 6900 
   E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at 
   Website: https://www.oenb.at 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
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