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APA ots news: Roman Oberauer ist neu im Management Team der Cancom Austria AG und verantwortlich für den Managed Services Bereich in Österreich

Wien (APA-ots) - Mit 1. Juni 2026 übernahm Roman Oberauer als Managing  
Director der 
Cancom Converged Services GmbH den Bereich Managed Services in der 
Cancom Austria Gruppe. In dieser Funktion wird Roman Oberauer den 
Ausbau des erfolgreichen Cancom Managed Services Geschäfts 
vorantreiben mit Fokus auf skalierbaren und effizienten 
Betriebsmodellen und auf eine kontinuierliche Weiterentwicklung des 
Service Portfolios - gepaart mit langfristigen, stabilen 
Kundenbeziehungen und höchster Qualität im Service Delivery. 

"Ich freue mich auf diese neue Aufgabe und darauf, gemeinsam mit 
meinem Team multiplizierbare, maßgeschneiderte IT-Lösungen für 
verschiedenste Unternehmensgrößen und Branchen zu entwickeln. Wenn 
wir die Betriebsverantwortung einzelner IT-Services, ein komplettes 
IT-Outsourcing oder auch Managed Datacenter für unsere Kunden 
übernehmen, schaffen wir Freiräume für ihr Kerngeschäft und stellen 
sicher, dass IT zum echten Business-Enabler wird. Das Ziel ist, die 
IT unserer Kunden einfacher, effizienter und leistungsfähiger zu 
machen mit klaren Standards, hoher Automatisierung und dem gezielten 
Einsatz von künstlicher Intelligenz", so Roman Oberauer. 

Roman Oberauer verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in 
leitenden Funktionen in der IT- und Telekommunikationsbranche. 
Zuletzt war er als Country Managing Director/ CEO der NTT Austria 
GmbH tätig, wo er unter anderem die strategische Neuausrichtung des 
Unternehmens verantwortete und neue Produkt- und Serviceportfolios 
etablierte. Zuvor leitete er bei NTT Austria GmbH unter anderem die 
Bereiche Go-to-Market und Innovation und trug maßgeblich zur 
erfolgreichen Umsetzung einer Managed-Service-Strategie sowie zur 
deutlichen Steigerung der Pipeline bei. Darüber hinaus bringt er 
umfangreiche Erfahrung aus seiner langjährigen Tätigkeit bei A1 
Telekom Austria mit, wo er insbesondere für den Aufbau und Betrieb 
komplexer IT-Services verantwortlich war. 

"Mit Roman Oberauer gewinnen wir eine erfahrene 
Führungspersönlichkeit mit starkem strategischem Fokus und 
ausgeprägter Umsetzungskompetenz. Seine Kombination aus 
technologischer Expertise und unternehmerischem Denken wird die 
Weiterentwicklung unseres Managed Service Portfolios entscheidend 
stärken", so Dietmar Wiesinger, Vorstand Cancom Austria. 

Über Cancom Austria: Als führender Digital Business Provider und 
AI-Enabler begleitet Cancom Unternehmen, Organisationen und den 
öffentlichen Sektor in die digitale Zukunft. Das Leistungs- und 
Lösungsspektrum umfasst sowohl klassische Systemhaus-IT-Lösungen als 
auch datenbasierte Digital Solutions, Managed Services sowie Cloud 
Dienste. Mit Leidenschaft und Technologie begleiten wir die Digitale 
Evolution unserer Kunden und unterstützen sie dabei, die Komplexität 
ihrer IT zu reduzieren und neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Dafür 
bieten wir ein ganzheitliches Portfolio für alle IT- und Business- 
Anforderungen. 

Das Angebot der Cancom Gruppe umfasst innovative Lösungen in den 
Bereichen Artificial Intelligence, Security & Connectivity, 
Datacenter & Cloud, IoT-Solutions sowie Modern Workplace und enthält 
Dienste für den gesamten IT-Lifecycle - von der Bereitstellung von IT 
-Infrastrukturen, über die Planung und Integration, bis hin zu 
Support-, Managed Services und XaaS. Kunden profitieren dabei von der 
umfangreichen Expertise, mit der ihre vielfältigen Anforderungen in 
konkrete branchenspezifische IT-Lösungen übersetzt werden, um ihren 
Geschäftserfolg maßgeblich zu fördern. 

Die rund 5.300 Mitarbeiter der international tätigen Cancom 
Gruppe mit rund 80 Standorten in der DACH-Region, Belgien, der 
Slowakei, Rumänien und Tschechien sowie ein leistungsfähiges 
Partnernetzwerk gewährleisten Marktpräsenz und Kundennähe. Die Cancom 
Gruppe wird von Rüdiger Rath (CEO) und Thomas Stark (CFO) geführt. 
Der Hauptsitz des Unternehmens ist in München. Cancom erwirtschaftete 
2025 einen Jahresumsatz von rund 1,7 Milliarden Euro. Die Konzern- 
Muttergesellschaft CANCOM SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse 
im TecDAX und SDAX (ISIN DE0005419105) notiert. 

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie unter http://bild.ots.at 

Rückfragehinweis: 
   Jutta Hanle 
   VP Marketing & Corporate Communications 
   CANCOM Austria AG 
   Wienerbergstraße 53, 1120 Wien, Österreich 
   +43 50 822 5787 
   jutta.hanle@cancom.com 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

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