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APA ots news: Veröffentlichung des Ergebnisses des freiwilligen öffentlichen Angebots an die Aktionäre der Semperit Aktiengesellschaft Holding

Wien (APA-ots) - Die B&C Holding Österreich GmbH, Teil der B&C-Gruppe,  
hat am 17. 
April 2026 ein freiwilliges öffentliches Angebot gemäß §§ 4 ff 
Übernahmegesetz zum Erwerb sämtlicher ausstehender Aktien der 
Semperit Aktiengesellschaft Holding ("Semperit"), die nicht im Besitz 
der B&C-Gruppe gehalten werden, veröffentlicht. 

Das Angebot konnte vom 17. April 2026 bis einschließlich 12. Juni 
2026, 17:00 Uhr (Wiener Ortszeit) angenommen werden. Bis zum Ende der 
Annahmefrist wurden bei der Annahme- und Zahlstelle insgesamt 
Annahmeerklärungen bezüglich 1.022.192 Semperit-Aktien eingereicht. 
Die B&C-Gruppe hält nach Abwicklung des Angebots insgesamt rund 63,4 
% der auf Inhaber lautenden Stückaktien der Semperit (ISIN 
AT0000785555). 

Patrick Lackenbucher, Geschäftsführer der B&C-Gruppe, zum 
Ergebnis des öffentlichen Angebots: " Mit dem Angebot ist es uns 
gelungen, unseren Anteil an Semperit trotz der geringen Liquidität an 
der Börse durch den Erwerb von über einer Million Aktien in kurzer 
Zeit auf 63,4 % zu erhöhen. Damit konnten wir unsere Beteiligung 
stärker ausbauen als in den vergangenen Jahren über die Börse und 
bewegen uns insgesamt mit dem Resultat am oberen Ende unserer 
Erwartungen. " 

Die aufschiebende Bedingung gemäß Punkt 5 der Angebotsunterlage 
ist bereits eingetreten und die Annahmefrist verlängert sich gemäß § 
19 Abs 3 ÜbG nicht um die 3-monatige Nachfrist. Die Abwicklung des 
Angebots erfolgt spätestens am Freitag, den 26. Juni 2026. 

Das Ergebnis des Angebots wird auf den Webseiten der B&C-Gruppe ( 
www.bcgruppe.at ), der Semperit ( www.semperitgroup.com ) und der 
Übernahmekommission ( www.takeover.at ) sowie über die Elektronische 
Verlautbarungs- und Informationsplattform (EVI) veröffentlicht. 

WICHTIGE INFORMATIONEN 

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und 
stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zum Verkauf 
von Wertpapieren dar. Maßgeblich für die Bedingungen des freiwilligen 
öffentlichen Übernahmeangebots ist ausschließlich die 
Angebotsunterlage. Das Angebot wird ausschließlich auf Basis der 
anwendbaren Bestimmungen des österreichischen Rechts durchgeführt. 

Rückfragehinweis: 
   Jürgen Gangoly, Pressesprecher der B&C-Gruppe 
   Tel.: +43664 2000260, E-Mail: j.gangoly@bcholding.at 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
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