ASML Holding - Auf Rekordhoch!

Auch zu Beginn der neuen Woche hat die ASML-Aktie mit 1.667 EUR erneut ein neues Allzeithoch verbuchen können. Der zugrundeliegende Basisaufwärtstrend ist also absolut intakt und erfuhr darüber hinaus eine wiederholte Bestätigung. In die gleiche Kerbe schlagen die trendfolgenden Indikatoren MACD und Relative Stärke nach Levy. Letztere signalisiert mit einem Wert von 1,32 unverändert ein sehr hohes Momentum. Im „uncharted territory“ markiert die 261,8%-Fibonacci-Projektion der gesamten Korrekturbewegung von Juli 2024 bis April 2025 (1.852 EUR) eines der wenigen verbliebenen Anlaufziele. Für eine weitere Trendbestätigung sorgt die erneute Untertassenformation, deren Nackenlinie bei 1.309 EUR in Zukunft als eine wichtige Rückzugslinie fungiert. Vorher stecken bereits das obere Bollinger Band (akt. bei 1.573 EUR) sowie das jüngste Wochentief bei 1.399 EUR nennenswerte Unterstützungen ab. Der aktuelle Kursverlauf liefert also Anlegerinnen und Anlegern auch unter Risikogesichtspunkten eine wichtige Orientierungshilfe. Je nach Risikoneigung und Investmenthorizont kann der Stopp für bestehende Engagements auf eines der genannten Niveaus nachgezogen werden.

ASML Holding (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart ASML Holding

Quelle: LSEG, tradesignal²

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