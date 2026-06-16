AT|S: KI-Nachfrage beschleunigt Kapazitätsausbau und hebt die Prognosen an

Der österreichische Leiterplattenhersteller AT&S weitet den Ausbau seiner Kapazitäten in Malaysia aus und schließt neue Vereinbarungen mit Unternehmen wie AMD. Die angehobene Prognose für das Geschäftsjahr 2026/27 zeigt Investoren die geplante Entwicklung des Unternehmens im Markt für Künstliche Intelligenz auf.

Strategische Erweiterung am Standort Kulim

Die AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG hat am 13. Juni 2026 strategische Entscheidungen für ihr Werk im malaysischen Kulim bekannt gegeben. Im Kern geht es um den Ausbau der Produktionskapazitäten für High-End-IC-Substrate, welche für die Bereiche Künstliche Intelligenz und High-Performance Computing benötigt werden. Begründet wird dieser Schritt durch die anhaltende globale Nachfrage nach KI-Infrastruktur sowie fortschrittlichen Packaging-Technologien. Für den Kapitalmarkt ist der Aspekt relevant, dass AT&S sich dafür bereits Vereinbarungen mit dem Halbleiterhersteller AMD und einem weiteren, namentlich noch nicht genannten Technologieunternehmen sichern konnte. Diese Partnerschaften bilden die Grundlage für die Nutzung sowohl der bestehenden Anlage als auch des bisher ungenutzten Gebäudes des zweiten Werks in Malaysia.