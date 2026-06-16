Bericht: Investitionen ohne Stimmrecht bei chinesischem KI-Startup DeepSeek

16. Jun (Reuters) - ⁠Der chinesische KI-Entwickler DeepSeek hat bei seiner ersten Finanzierungsrunde einem Medienbericht zufolge über 50 Milliarden Yuan (rund 6,4 Milliarden Euro) eingesammelt. Dabei werde das auf Künstliche Intelligenz (KI) spezialisierte Unternehmen mit über ‌50 Milliarden Dollar (43,2 Milliarden Euro. bewertet, berichtete das Technologieportal "The Information" am Dienstag. Um die Kontrolle des Gründers und Firmenchefs Liang ⁠Wenfeng zu ⁠wahren, sei eine spezielle Struktur gewählt worden: Die Geldgeber investierten ihr Kapital nicht direkt in DeepSeek, sondern in eine von Liang verwaltete Beteiligungsgesellschaft. Eine Stellungnahme des Unternehmens lag zunächst nicht vor. Die Nachrichtenagentur Reuters konnte den Bericht nicht ‌unabhängig überprüfen.

Den Investoren seien zudem eine ‌fünfjährige Haltefrist auferlegt und Stimmrechte verwehrt worden, hieß es in dem Bericht weiter. Die einzige Ausnahme bilde der staatliche chinesische Investitionsfonds für ⁠die KI-Industrie. Dieser habe direkt in DeepSeek investiert, verfüge über ‌Stimmrechte und unterliege keiner Haltefrist.

Wie ⁠die Nachrichtenagentur Reuters bereits zuvor berichtet hatte, steuerte Gründer Liang 20 Milliarden Yuan (rund 2,6 Milliarden Euro) aus seinem eigenen Vermögen bei. Der Technologiekonzern Tencent soll eine Beteiligung ‌von zehn Milliarden Yuan ⁠erwägen, der Batteriehersteller CATL von fünf ⁠Milliarden Yuan. Damit wären sie die größten externen Geldgeber.

DeepSeek gilt als der bekannteste KI-Entwickler Chinas. Ersorgte Anfang 2025 mit der Veröffentlichung eines Chatbotsweltweit für Schlagzeilen. Das Programm war der westlichenKonkurrenz ebenbürtig, benötigte aber deutlich wenigerRechenleistung. Zudem soll die Entwicklung nur einen Bruchteilder bis dahin üblichen Kosten verursacht haben.

(Bericht von Abu Sultan, geschrieben von Elke Ahlswede, redigiert ⁠von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)