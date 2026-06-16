BMW kappt Prognose und geht auf Sparkurs

Berlin, 16. ⁠Jun (Reuters) - Der Münchner Autobauer BMW kappt wegen der Krise auf dem chinesischen Automarkt seine Prognose für das laufende Jahr. Beim Vorsteuergewinn werde nun ein deutlicher Rückgang erwartet, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Nach der Definition von BMW bedeutet das ein Minus ‌von mehr als 15 Prozent. Bislang hatten die Münchner einen moderaten Rückgang vorausgesagt. Die für BMW wichtige Gewinnmarge im Autogeschäft werde bei nur noch einem bis ⁠drei Prozent ⁠liegen, statt der bisher prognostizierten vier bis sechs Prozent.

In China habe sich der Rückgang im zweiten Quartal weiter beschleunigt, vor allem bei Verbrennerfahrzeugen, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. So habe der Branchenverband CPCA seine Prognose erst am Montag erneut gesenkt. Das führe zu einer intensiveren Wettbewerbssituation in China und in den ‌Ländern der Region Asien-Pazifik, der sich BMW nicht entziehen ‌könne. Ein stärkerer Absatz in Europa und den USA mache den Einbruch in der Volksrepublik nicht wett, hieß es weiter.

Dazu komme der Iran-Krieg, der die Energiepreise in die ⁠Höhe treibe und auf das Konsumverhalten in zahlreichen Märkten weltweit drücke, teilte BMW mit. ‌Weltweit rechnen die Münchner nun mit einem ⁠leichten Absatzrückgang, statt wie bislang vorhergesagt einer stabilen Entwicklung. Bereits im zweiten Quartal sei es zu einem deutlichen Rückgang bei Ergebnis und Barmittelzufluss gekommen.

Der neue BMW-Chef Milan Nedeljkovic geht nun auf die Kostenbremse: Er wolle die "laufenden ‌Maßnahmen nochmals deutlich intensivieren und beschleunigen", ⁠sagte er. "Es geht um Geschwindigkeit und Effizienz." ⁠Die Effekte würden in den Folgejahren sichtbar. Im zweiten Halbjahr führten sie aber erstmal zu einer einmaligen Gewinnbelastung. Seine Zahlen für das zweite Quartal legt BMW am 30. Juli vor.

Der chinesische Automarkt steckt seit längerem in der Krise. Im Mai brach der Absatz dort um mehr als ein Fünftel ein. Angesichts der hohen Spritpreise erweisen sich vor allem Verbrennerfahrzeuge als Ladenhüter. Doch auch bei Elektroautos lief das Geschäft zuletzt schlechter. Hier spielt unter anderem der Wegfall ⁠einer Förderung eine Rolle.

(Bericht von Christina Amann, redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte)