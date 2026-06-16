Brent-Öl fällt erstmals seit März unter 80 US-Dollar

Der Preis für Rohöl der Sorte Brent ist am Dienstag erstmals seit März unter die Marke von 80 US-Dollar je Barrel (159 Liter) gefallen. Zuletzt verlor die Benchmark-Sorte über vier Prozent auf 79,90 US-Dollar. Bereits am Vortag hatte der Kurs über sieben Prozent eingebüßt.

Auslöser ist das Abkommen zwischen den USA und dem Iran. Zentraler Punkt des vorläufigen Deals ist die Aufhebung der Sperre der Straße von Hormus, ein wichtiger Versorgungsweg für Energieträger. Genaue Details sind jedoch nicht bekannt.

Investmentbank wie Morgan Stanley und Goldman Sachs kürzten deswegen bereits ihre Prognosen für den Rohölpreis ein. Goldman erwartet sogar, dass die Exporte aus dem Persischen Golf bis Ende Juli das Vorkriegsniveau erreichen werden.

Im Nahen Osten wiederum fielen die Ölpreise, etwa für Dubai- und Murban-Rohöl, bereits in bärische Muster zurück, wie Bloomberg berichtete. Dort handeln die Terminkontrakte für Öl im sogenannten "Contango", die meist übliche Struktur des Marktes, bei der die Futures teurer sind als der Spotpreis. Laut der Finanznachrichtenagentur könnte das aber bereits ein Überangebot signalisieren.

Der umgekehrte Fall, die sogenannte "Backwardation", tritt beispielsweise auf, wenn Käufer die Rohstoffe zeitnah benötigen, um jeden Preis. Dann übersteigt der Spotpreis die Futures-Preise. Das ist im Falle von Öl durchaus ungewöhnlich, denn zusätzliche Kostenfaktoren wie beispielsweise für die Lagerung spiegeln sich üblicherweise in den Futures wider, die darum teurer bepreist sind als die Spotkurse.