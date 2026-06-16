Chinas Industrie wächst schneller - Einzelhandel schwächelt

Peking, 16. ⁠Jun (Reuters) - Die chinesische Wirtschaft hat im Mai nach offiziellen Angaben ein gemischtes Bild abgegeben. Während die Industrieproduktion im Mai an Fahrt gewann, schrumpften die Einzelhandelsumsätze erstmals seit mehr als drei ‌Jahren. Die Industrieproduktion stieg im Mai im Jahresvergleich um 4,5 Prozent, wie das Nationale Statistikamt am Dienstag mitteilte. Analysten ⁠hatten ⁠mit einem Plus von 4,3 Prozent gerechnet, nach 4,1 Prozent im April. Getrieben wurde die Entwicklung von einem Exportplus von 19,4 Prozent, das unter anderem von weltweiten Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) profitierte. Die Einzelhandelsumsätze als wichtiges Barometer für ‌den Konsum fielen dagegen um 0,6 ‌Prozent. Dies ist der erste Rückgang seit Dezember 2022. Experten hatten im Vorfeld mit einer Stagnation gerechnet.

Die Konsumflaute zeigte sich deutlich ⁠im Autosektor. Auf dem weltgrößten Automarkt sanken die Inlandsverkäufe im ‌Mai den achten Monat in ⁠Folge, wobei der Druck voraussichtlich den Rest des Jahres anhalten wird. Auch die Investitionen fielen deutlich schwächer aus als erwartet. Die Anlageinvestitionen sanken in den ersten ‌fünf Monaten des Jahres ⁠um 4,1 Prozent, nachdem sie ⁠von Januar bis April um 1,6 Prozent zurückgegangen waren. Volkswirte hatten lediglich mit einem Minus von zwei Prozent gerechnet. Die Immobilieninvestitionen setzten ihre Talfahrt fort und brachen im Jahresvergleich um 16,2 Prozent ein. Zudem fielen die Preise für neue Eigenheime im Mai im Monatsvergleich etwas schneller.

(Bericht von Qiaoyi Li, Ellen Zhang und Kevin Yao, geschrieben ⁠von Alexandra Falk. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)