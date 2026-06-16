Chinas Industrie wächst schneller - Einzelhandel schwächelt

Reuters · Uhr
Artikel teilen:

Peking, 16. ⁠Jun (Reuters) - Die chinesische Wirtschaft hat im Mai nach offiziellen Angaben ein gemischtes Bild abgegeben. Während die Industrieproduktion im Mai an Fahrt gewann, schrumpften die Einzelhandelsumsätze erstmals seit mehr als drei ‌Jahren. Die Industrieproduktion stieg im Mai im Jahresvergleich um 4,5 Prozent, wie das Nationale Statistikamt am Dienstag mitteilte. Analysten ⁠hatten ⁠mit einem Plus von 4,3 Prozent gerechnet, nach 4,1 Prozent im April. Getrieben wurde die Entwicklung von einem Exportplus von 19,4 Prozent, das unter anderem von weltweiten Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) profitierte. Die Einzelhandelsumsätze als wichtiges Barometer für ‌den Konsum fielen dagegen um 0,6 ‌Prozent. Dies ist der erste Rückgang seit Dezember 2022. Experten hatten im Vorfeld mit einer Stagnation gerechnet.

Die Konsumflaute zeigte sich deutlich ⁠im Autosektor. Auf dem weltgrößten Automarkt sanken die Inlandsverkäufe im ‌Mai den achten Monat in ⁠Folge, wobei der Druck voraussichtlich den Rest des Jahres anhalten wird. Auch die Investitionen fielen deutlich schwächer aus als erwartet. Die Anlageinvestitionen sanken in den ersten ‌fünf Monaten des Jahres ⁠um 4,1 Prozent, nachdem sie ⁠von Januar bis April um 1,6 Prozent zurückgegangen waren. Volkswirte hatten lediglich mit einem Minus von zwei Prozent gerechnet. Die Immobilieninvestitionen setzten ihre Talfahrt fort und brachen im Jahresvergleich um 16,2 Prozent ein. Zudem fielen die Preise für neue Eigenheime im Mai im Monatsvergleich etwas schneller.

(Bericht von Qiaoyi Li, Ellen Zhang und Kevin Yao, geschrieben ⁠von Alexandra Falk. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

Das könnte dich auch interessieren

Geschäft stagniert 2026 weitgehend
Baubranche spürt steigende Materialkosten11. Juni · Reuters
Baubranche spürt steigende Materialkosten
Vorbörse 16.06.2026
Dax dürfte leicht im Minus starten – Dow Jones mit Rekordheute, 06:00 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Vorbörse 15.06.2026
Dax dürfte nach Iran-Rahmenabkommen deutlich steigengestern, 05:50 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Dax Tagesrückblick 15.06.2026
Dax steigt nach Abkommen, aber bleibt unter 25.000 Punktengestern, 15:50 Uhr · onvista
Dax steigt nach Abkommen, aber bleibt unter 25.000 Punkten
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Chartzeit Marktbericht 14.06.2026
SpaceX-IPO war ein Belastungsfaktor – der ist nun weg14. Juni · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Denkt ans Ende der Rally, auch wenn sie noch läuft13. Juni · Acatis
Profis geben Tipps
So sicherst du in der KI-Rally geschickt Gewinne10. Juni · onvista
Alle Plus-Analysen