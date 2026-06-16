Dax-Anleger tasten sich nach USA-Iran-Deal weiter voran

Frankfurt, ⁠16. Jun (Reuters) - Nach dem freundlichen Wochenstart animiert das erzielte USA-Iran-Abkommen zur Beendigung des Krieges nur noch wenige Dax-Anleger zu Aktienkäufen. Der deutsche Leitindex legte ‌zur Eröffnung am Dienstag um 0,2 Prozent auf 24.943 Punkte zu, nachdem er am Wochenanfang um ⁠gut ⁠ein Prozent gestiegen war. "Der Dax hat auf die Absichtserklärung zur Beendigung des Irankriegs im Vergleich zu anderen Indizes nur mit angezogener Handbremse reagiert", konstatierte Jochen Stanzl, Analyst der Consorsbank. "SpaceX und ‌KI binden Liquidität, die für den ‌Dax und andere Märkte schlichtweg fehlt."

Bei den Einzelwerten legte die Commerzbank in den ersten Handelsminuten rund ⁠ein Prozent zu, nachdem die Bundesregierung den Übernahmeplänen ‌der italienischen Großbank UniCredit ⁠für die Commerzbank eine deutliche Absage erteilt hat. Die Annahmefrist für das Übernahmeangebot läuft am Dienstag ab. Dagegen rutschten die Titel von ‌Siltronic in der ⁠Spitze um rund sechs ⁠Prozent ab. Der Münchner Chip-Zulieferer hatte den rasanten Kursanstieg seiner Aktie für eine Kapitalerhöhung über mehr als eine Viertelmilliarde Euro genutzt und nach eigenen Angaben am Montagabend drei Millionen neue Aktien bei großen institutionellen Investoren untergebracht.

(Bericht von Stefanie Geiger, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)