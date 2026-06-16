Vorbörse 16.06.2026

Dax dürfte leicht im Minus starten – Dow Jones mit Rekord

onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Quelle: Adobe.com/PhotoGranary

Nach dem positiven Wochenstart zeichnen sich im Dax am Dienstag etwas tiefere Kurse ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor dem Xetra-Start etwa 0,2 Prozent tiefer auf 24.855 Punkte.

Am Montag war er in der ersten Freude über das am Wochenende tatsächlich finalisierte Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran zur Beilegung des Krieges zunächst auf 25.085 Punkte angesprungen. Es fehlten aber schnell die Anschlusskäufe, da der Dax in der Aussicht auf einen Deal bereits am Freitag stark angezogen hatte.

Mit dem Zinsentscheid der US-Notenbank und dem großen Verfallstermin an den Terminbörsen am Freitag fällt eine Trendprognose zunächst schwer. Wichtig für die Marktstimmung bleibt auch der weitere Erfolg von SpaceX-Aktien nach dem Rekord-Börsengang.

USA: Dow Jones mit Rekordhoch

Das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran zur Beilegung des Krieges hat die US-Börsen am Montag beflügelt. Die konjunktursensiblen Technologiewerte zogen stark an, und der Leitindex Dow Jones Industrial erreichte ein Rekordhoch.

Anleger reagierten erleichtert auf den deutlich gesunkenen Ölpreis, denn dadurch wurden vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch unter dem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh Inflationssorgen gelindert.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones51.671+ 0,92 Prozent
S&P 5007.554+ 1,65 Prozent
Nasdaq30.543+ 3,06 Prozent

Asiens Börsen bewegen sich uneinheitlich

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Nach der Freude über ein Abkommen zur Beilegung des Iran-Kriegs am Vortag prägt mehr Zurückhaltung das Geschehen. Die USA und der Iran hatten sich nach wochenlangen Verhandlungen auf ein Rahmenabkommen verständigt.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte nach dem Kurssprung am Vortag zuletzt um 0,5 Prozent zu. Die japanische Notenbank hatte den Leitzins am Morgen wie erwartet auf den höchsten Stand seit 1995 erhöht. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen verlor 0,2 Prozent, während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong um rund 1,6 Prozent nachgab.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22569.674+ 0,52 Prozent
Hang Seng24.439- 1,62 Prozent
CSI 3004.882- 0,19 Prozent

Renten

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future126,25+ 0,02 Prozent
10-jährige Bundesanleihen2,97+ 0,018 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,47+ 0,004 Prozentpunkte

Devisen

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1579- 0,10 Prozent
Dollar in Yen160,28- 0,03 Prozent
Euro in Yen185,58- 0,13 Prozent

Rohöl

SorteKursVeränderung
Brent82,81 USD- 0,36 USD
WTI80,62 USD- 0,13 USD

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS HEBT PORSCHE AG AUF 'EQUAL WEIGHT' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 50 (40) EUR

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR DHL GROUP AUF 60 (56,50) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SCOUT24 AUF 92 (91) EUR - 'OVERWEIGHT'

- WDH/DEUTSCHE BANK RESEARCH HEBT GEA GROUP AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 70 (64) EUR

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(mit Material von dpa-AFX)

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