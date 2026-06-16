Dax niedriger erwartet - G7-Gipfel im Blick

Frankfurt, 16. ⁠Jun (Reuters) - Der Dax wird am Dienstag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Verlusten in den Handel starten. Zum Wochenanfang hatte der deutsche Leitindex 1,1 Prozent höher bei 24.894 Punkten geschlossen. Die verkündete Grundsatzeinigung zwischen ‌den USA und dem Iran auf ein vorläufiges Abkommen zur Beendigung ihres Krieges war sowohl an den europäischen Börsen als auch ⁠der Wall ⁠Street mit Erleichterung aufgenommen worden.

Anleger treiben aber weiter offene Fragen um. Im Mittelpunkt steht dabei die angekündigte Wiederöffnung der strategisch wichtigen Straße von Hormus. Vor diesem Hintergrund wird mit Spannung der Auftritt von US-Präsident Donald Trump auf dem G7-Gipfel im französischen Evian erwartet.

Zudem stimmt ‌das Europäische Parlament über die Umsetzung des ‌vor knapp einem Jahr mit Trump geschlossenen Handelsabkommens ab. Es wird erwartet, dass eine deutliche Mehrheit der Abgeordneten für den Pakt stimmt, der unter ⁠anderem die Abschaffung von EU-Zöllen auf US-Importe sowie pauschale US-Zölle von 15 ‌Prozent vorsieht. Auf Konjunkturseite legt ⁠das Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung die Umfrage zur Konjunktureinschätzung der Investoren im Juni vor. Von Reuters befragte Ökonomen erwarten, dass Börsenprofis die Aussichten für die deutsche Wirtschaft weniger skeptisch ‌sehen.

Auf Unternehmensseite läuft am Dienstag die ⁠Annahmefrist für die Übernahmeofferte der ⁠italienischen Großbank Unicredit für die Commerzbank ab. UniCredit hat sich bereits knapp zwölf Prozent der Commerzbank-Anteile gesichert und überspringt damit die Hürde von 30 Prozent. Bereits vor Beginn des Aktientauschs hielten die Italiener 26,8 Prozent an der Commerzbank, deren Führung sich weiter heftig gegen eine Übernahme wehrt.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Montag

Dax 24.894,01

EuroStoxx50 6.229,43

EuroStoxx50-Future 6.238,00

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Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Montag Prozent

Dow Jones 51.671,03 +0,9%

Nasdaq

S&P 500 7.554,29 +1,7%

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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Dienstag Uhr Prozent

Nikkei

Shanghai 4.098,85 +0,1%

Hang Seng 24.537,27 -1,2%

(Bericht von ⁠Stefanie Geiger, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)