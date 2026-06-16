DAX® - Zweites Gap in Serie

In die neue Woche ist der DAX® mit dem zweiten Aufwärtsgap in Folge gestartet (24.754 zu 24.882 Punkte). Zwischenzeitlich notierte das Aktienbarometer sogar oberhalb der Marke von 25.000 Punkten, doch die deutschen Standardwerte konnten dieses Level nicht verteidigen. Während die beiden jüngsten Kurslücken für einen anhaltenden Kaufdruck und eine grundsätzlich positive Marktstimmung sprechen, lassen die Gewinnmitnahmen im Tagesverlauf Zweifel aufkommen. Auf der Oberseite bleibt die Zone um 25.500 Punkte der zentrale „Deckel“. Hier bündeln sich mehrere markante Hochs seit Januar, wodurch sich ein gut sichtbares Widerstandscluster ergibt. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über die Marke von 25.500 Punkten – idealerweise mit Anschlusskäufen – würde das „bullische“ Szenario bestätigen und Raum für eine Trendfortsetzung eröffnen. Neben den jüngsten Kurslücken dient die 200-Tage-Linie (akt. bei 24.186 Punkten) als wichtige Unterstützung. Mittlerweile verläuft das untere Bollinger Band (akt. bei 24.160 Punkten) ebenfalls in diesem Dunstkreis und unterstreicht die Bedeutung der angeführten Glättungslinie noch zusätzlich.der angeführten Glättungslinie noch zusätzlich.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.