von
HSBC Continental Europe S.A., Germany

DAX® - Zweites Gap in Serie

HSBC · Uhr
Artikel teilen:
HSBC Daily Trading

Zweites Gap in Serie

In die neue Woche ist der DAX® mit dem zweiten Aufwärtsgap in Folge gestartet (24.754 zu 24.882 Punkte). Zwischenzeitlich notierte das Aktienbarometer sogar oberhalb der Marke von 25.000 Punkten, doch die deutschen Standardwerte konnten dieses Level nicht verteidigen. Während die beiden jüngsten Kurslücken für einen anhaltenden Kaufdruck und eine grundsätzlich positive Marktstimmung sprechen, lassen die Gewinnmitnahmen im Tagesverlauf Zweifel aufkommen. Auf der Oberseite bleibt die Zone um 25.500 Punkte der zentrale „Deckel“. Hier bündeln sich mehrere markante Hochs seit Januar, wodurch sich ein gut sichtbares Widerstandscluster ergibt. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über die Marke von 25.500 Punkten – idealerweise mit Anschlusskäufen – würde das „bullische“ Szenario bestätigen und Raum für eine Trendfortsetzung eröffnen. Neben den jüngsten Kurslücken dient die 200-Tage-Linie (akt. bei 24.186 Punkten) als wichtige Unterstützung. Mittlerweile verläuft das untere Bollinger Band (akt. bei 24.160 Punkten) ebenfalls in diesem Dunstkreis und unterstreicht die Bedeutung der angeführten Glättungslinie noch zusätzlich.der angeführten Glättungslinie noch zusätzlich.

DAX® (Daily)

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal²



Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?


Kostenlos abonnieren



Wichtige Hinweise
Werbehinweise

HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de

2)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
D
DAX (Kursindex)
Gap

Das könnte dich auch interessieren

Deutscher Aktienmarkt
Dax dreht ins Minus nach neuer Trump-Drohung gegen Iran11. Juni · dpa-AFX
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Chartzeit Marktbericht 14.06.2026
SpaceX-IPO war ein Belastungsfaktor – der ist nun weg14. Juni · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Denkt ans Ende der Rally, auch wenn sie noch läuft13. Juni · Acatis
Profis geben Tipps
So sicherst du in der KI-Rally geschickt Gewinne10. Juni · onvista
Alle Plus-Analysen