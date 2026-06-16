Deutsche Bevölkerung schrumpft zum ersten Mal seit 2020

Berlin, ⁠16. Jun (Reuters) - Im vergangenen Jahr ist die Bevölkerungszahl in Deutschland erstmals seit 2020 wieder gesunken. Ende 2025 lebten 83,5 Millionen Menschen in Deutschland ‌und damit 110.000 Personen oder 0,1 Prozent weniger als vor Jahresfrist, wie das Statistische Bundesamt ⁠am ⁠Dienstag mitteilte. Grund dafür seien ein Überschuss an Sterbefällen gegenüber den Geburten und eine gesunkene Zuwanderung, hieß es. So sank die Differenz von Zu- und Fortzügen von 430.000 auf ‌235.000. Diese sogenannte Nettozuwanderung hatte ‌in den vergangenen Jahren das Geburtendefizit noch ausgeglichen.

Insgesamt sank die Bevölkerungszahl in Ostdeutschland um 0,5 ⁠Prozent, im Westen nur um 0,1 Prozent. Die ‌Stadtstaaten Berlin, Hamburg und ⁠Bremen konnten als einzige Bundesländer Zuwächse verzeichnen. Seit 2011 wuchs die deutsche Einwohnerzahl in jedem Jahr außer 2020, als aufgrund ‌der Corona-Pandemie die ⁠Zuwanderung geringer war.

Damit verändert sich ⁠die Altersstruktur in Deutschland weiter. Während die Altersgruppe der 60- bis 79-Jährigen, die sogenannten Babyboomer, um 2,5 Prozent wuchs, sanken die Zahlen in allen anderen Bevölkerungsgruppen. Am stärksten ging der Anteil der Personen ab 80 Jahren zurück. Die geburtenschwachen Jahrgänge, die ⁠zum Ende des Zweiten Weltkriegs geboren wurden, erreichen nun dieses Alter.

(Reporter: Lena Rueckerl, redigiert von Klaus ‌Lauer)