Deutsche Haushalte geben durchschnittlich 335 Euro im Monat für Lebensmittel aus

Berlin, 16. ⁠Jun (Reuters) - Die Deutschen geben gut ein Fünftel ihrer Lebensmittelbudgets für Fleisch und Fisch aus. Rund 335 Euro pro Monat zahlten private Haushalte 2023 im Durchschnitt für Nahrungsmittel, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag zu den ‌aktuellsten Zahlen aus der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) mitteilte. Davon entfielen 22 Prozent auf Fleisch und Wurst sowie Fisch und Meeresfrüchte. Jeweils ⁠rund ein ⁠Sechstel (17 Prozent) der Ausgaben verwendeten die Haushalte für den Kauf von Getreide und Getreideerzeugnissen wie Brot, Reis und Nudeln sowie für Milch, Molkereiprodukte und Eier. Für Gemüse und Kartoffeln wurden 14 Prozent ausgegeben, für Obst und Nüsse waren es neun Prozent. Auf Zucker ‌und Süßwaren entfielen im Schnitt acht Prozent.

Zusätzlich zu ‌den Ausgaben für Nahrungsmittel zahlten die privaten Haushalte durchschnittlich rund 75 Euro im Monat für Getränke. Rund 55 Prozent (gut 40 Euro) davon entfielen auf ⁠alkoholfreie Getränke, 45 Prozent (knapp 35 Euro) auf Alkohol. Den größten Anteil ‌der Getränkeausgaben machten mit knapp einem ⁠Viertel (24 Prozent) die Ausgaben für Erfrischungsgetränke und Mineralwasser aus. Je rund ein Fünftel der Ausgaben wurde für Wein (auch alkoholfrei) und weinhaltige Getränke (20 Prozent) sowie für Kaffee und Tee (19 Prozent) verwendet. ‌Mit 16 Prozent entfiel knapp ⁠ein Sechstel der Getränkeausgaben auf Bier (auch ⁠alkoholfrei).

Die EVS-Umfrage findet alle fünf Jahre statt und ist die größte freiwillige Haushaltserhebung der amtlichen Statistik. Dafür machten diesmal 9965 Haushalte 14 Tage lang detaillierte Angaben zu ihren Ausgaben für Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren. Vom Ein-Personen-Haushalt bis zur Großfamilie, von Haushalten mit geringen bis hohen Einkommen sind alle Gruppen berücksichtigt. Ausgaben in Restaurants, Cafes, Kantinen und Ähnliches sind hier allerdings nicht enthalten.

(Bericht von ⁠Klaus Lauer; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)