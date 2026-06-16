Dieser Dax-Wert wird nach Konsolidierung wieder spannend

onvista · 16.06.2026, 13:20 Uhr Uhr

Gegen den Markttrend hielt sich eine Aktie aus dem Deutschen Leitindex im Frühjahr stark. Dann folgte ein Rücksetzer. Doch jetzt könnte der Kurs erneut drehen und bis zu zehn Prozent Potenzial bieten.