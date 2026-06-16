Dieser Dax-Wert wird nach Konsolidierung wieder spannend
onvista · Uhr
Gegen den Markttrend hielt sich eine Aktie aus dem Deutschen Leitindex im Frühjahr stark. Dann folgte ein Rücksetzer. Doch jetzt könnte der Kurs erneut drehen und bis zu zehn Prozent Potenzial bieten.
Quelle: Jearu / AdobeStock
Ein dynamischer Anstieg, eine kontrollierte Konsolidierung und nun die Chance auf ein frisches Kaufsignal: Die charttechnische Ausgangslage bei einer deutschen Standardaktie könnte kaum spannender sein. Zehn Prozent Kurspotenzial sind nun drin. Entscheidend werden die kommenden Handelstage.
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