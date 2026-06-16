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Dividendenkalender heute, 16.06.2026

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Thema: Dividenden-AristokratenInfrastruktur

Die Dividendentermine folgender Unternehmen sind heute, am 16. Juni 2026, wichtig. Alle Daten kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Number1411/Shutterstock.com

Die beliebtesten Aktien, bei denen Dividenden anstehen

UnternehmenFinanzbericht
Analog DevicesVierteljährlicher Dividendenzahlungstermin
Analog DevicesVierteljährliches Dividenden Datum
EcolabVierteljährliches ex-Dividenden Datum
GE VernovaVierteljährliches ex-Dividenden Datum
GE VernovaVierteljährlicher Ex-Dividenden-Tag
Hewlett Packard EnterpriseVierteljährliches ex-Dividenden Datum
Hewlett Packard EnterpriseVierteljährlicher Ex-Dividenden-Tag
McDonald'sVierteljährliches Dividenden Datum
McDonald'sVierteljährlicher Dividendenzahlungstermin
PFISTERER HoldingJährlicher Dividendenzahlungstermin
PFISTERER HoldingEndgültiges Dividenden Datum
TelefonicaSonder ex-Dividenden Datum
TelefonicaSonder-Ex-Dividenden-Tag
Western UnionVierteljährlicher Ex-Dividenden-Tag
Western UnionVierteljährliches ex-Dividenden Datum

Alle Dividendentermine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
McDonald's
GE Vernova
Hewlett Packard Enterprise
Pfisterer
Telefonica
Western Union
Analog Devices
Ecolab

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