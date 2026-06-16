Dow Jones® im Chart-Check: V-Muster sorgt für Rekordhoch - HSBC DailyTrading TV 16.06.2026
HSBC · Uhr
In dieser Ausgabe von #HSBC Daily Trading TV analysiert Jörg Scherer, Leiter Technische Analyse HSBC Deutschland, den #DowJones®.
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