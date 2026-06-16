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Dow Jones Industrial Average® - Allzeithoch: trendfolgend „long“

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Allzeithoch: trendfolgend „long“

Der Dow Jones® liefert aktuell einen spannenden, technisch „sauberen“ Chartverlauf. So brachte der Märzeinbruch einen idealtypischen Rücksetzer auf die horizontale Unterstützungszone bei 45.000 Punkten. Von diesem Niveau aus folgte eine schnelle und dynamische Erholung, die sich inzwischen als klassisches V-Muster lesen lässt – ein Signal für eine hohe Nachfrage und eine Fortsetzung des bestehenden Aufwärtstrends. In die gleiche Kerbe schlägt das neue Allzeithoch (51.946 Punkte). Per Saldo liegt also eine intakte Aufwärtsstruktur vor, zumal die beschriebene V-Formation ein rechnerisches Kursziel von rund 55.000 Punkten bereithält. Die Parallele zum Aufwärtstrend seit Herbst 2022 verläuft aktuell bei 53.540 Punkten. Aber auch unter dem Blickwinkel eines stringenten Money Managements liefert der aktuelle Kursverlauf klare Haltemarken zur Risikobegrenzung: Während das Ausbruchslevel bei 50.000 Punkten eine erste Unterstützung darstellt, bietet sich die 50 Wochen Linie (akt. bei 47.624 Punkten) als strategische Absicherung an. Solange der Dow Jones® oberhalb dieser Zonen notiert, überwiegt das „bullische“ Szenario. Ein Rückfall darunter würde indes das V-Muster relativieren und das Risiko einer tieferen Konsolidierung erhöhen.

Dow Jones Industrial Average® (Weekly)

Chart Dow Jones Industrial Average®
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Dow Jones Industrial Average®

Chart Dow Jones Industrial Average®
Quelle: LSEG, tradesignal²



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