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Eine Aktie, eine Option - Börseneinkommen leicht gemacht - Kostenloses Webinar heute um 10:00 Uhr

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Eine Aktie, eine Option - Börseneinkommen leicht gemacht

David Pieper zeigt praxisnah, wie er eine attraktive Aktie charttechnisch analysiert und mit einer einfachen Optionsstrategie handelt. Schritt für Schritt lernen Teilnehmer Aufbau, Chancen und Risiken des Trades. Am Ende gibt es eine Q&A-Session.

    Dienstag, 16.06.26, 10:00 Uhr

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    Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

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