EQS-Adhoc: CERDIOS SE: Neue Organe

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EQS-Ad-hoc: CERDIOS SE / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Aufsichtsrat
CERDIOS SE: Neue Organe

16.06.2026 / 16:27 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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CERDIOS SE: Neue Organe

Vaduz, 16.06.2026: Die CERDIOS SE (ISIN: LI1358444548) gibt bekannt, dass auf der heutigen ausserordentlichen Generalversammlung folgende Änderungen im Verwaltungsrat der Gesellschaft gegeben hat: Die Aktionäre haben Göran Svensson zum neuen Verwaltungsrat der Gesellschaft gewählt. Anschließend wurde Desislava Krasteva in der ersten Sitzung des Verwaltungsrates zur Vorsitzenden und Göran Svensson zum Stellvertreter gewählt.

Die Vorsitzende des Verwaltungsrats Milena Guentcheva hat ihr Amt mit Ablauf der heutigen ausserordentlichen Generalversammlung niedergelegt.

Desweiteren wurde FORVIS Mazars SA, Vernier/Schweiz als neue Revisionsstelle gewählt.

Kontakt:
CERDIOS SE
E-Mail: info@cerdios.li

Ende der Insiderinformation

16.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:CERDIOS SE
Neugasse 17
9490 Vaduz
Liechtenstein
E-Mail:info@cerdios.li
Internet:www.cerdios.li
ISIN:LI1358444548
WKN:A40G3Q
Börsen:Regulierter Markt in Düsseldorf, Stuttgart; Freiverkehr in Frankfurt
EQS News ID:2347414
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