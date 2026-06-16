EQS-Adhoc: Gothaer Allgemeine Versicherung AG: BarmeniaGothaer: S&P hebt Ratings auf „A+“ an – Ausblick stabil

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EQS-Ad-hoc: Gothaer Allgemeine Versicherung AG / Schlagwort(e): Rating
Gothaer Allgemeine Versicherung AG: BarmeniaGothaer: S&P hebt Ratings auf „A+“ an – Ausblick stabil

16.06.2026 / 10:00 CET/CEST
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Köln / Wuppertal, 16. Juni 2026 –

Die BarmeniaGothaer Gruppe informiert, dass S&P Global Ratings das Finanzstärkerating der Gothaer Allgemeine Versicherung AG, Gothaer Lebensversicherung AG und Gothaer Krankenversicherung AG von „A“ auf „A+“ angehoben hat. Gleichzeitig wurde die Hybridanleihe auf „A-“ hochgestuft. Der Ausblick für alle Ratings ist stabil.

Die Ratinganhebung reflektiert nach Einschätzung von S&P insbesondere die erfolgreiche strategische Weiterentwicklung der BarmeniaGothaer sowie die Fortschritte aus dem Zusammenschluss von Barmenia und Gothaer.

Hervorgehoben werden insbesondere:

  • die breite und diversifizierte Aufstellung in den Segmenten Kranken-, Lebens- und Sachversicherung
  • eine insgesamt gestärkte Marktposition sowie ein gut etabliertes Vertriebswegenetz
  • ein erweitertes Produktportfolio sowie eine gewachsene Kundenbasis
  • die verbesserte Ertragskraft und Profitabilität infolge des Zusammenschlusses
  • eine weiterhin sehr starke Kapitalausstattung, die die hohe finanzielle Stabilität und gestärkte Resilienz der BarmeniaGothaer unterstreicht

Mit dem Upgrade unterstreicht S&P die gestärkte Wettbewerbsfähigkeit und Finanzkraft der BarmeniaGothaer. Das verbesserte Rating unterstützt zudem die Refinanzierungsfähigkeit der Gruppe.

Ausblick

Die BarmeniaGothaer wird die Integration konsequent weiter vorantreiben und zusätzliche Synergien realisieren. Schwerpunkte liegen dabei auf der weiteren Harmonisierung des Produktportfolios, der engeren Verzahnung der Vertriebskanäle sowie gezielten Investitionen in Technologien und digitale Lösungen.

Ende der Insiderinformation

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Sprache:Deutsch
Unternehmen:Gothaer Allgemeine Versicherung AG
Gothaer Allee 1
50969 Köln
Deutschland
Telefon:+49 (0)221-308-34531
Fax:+49 (0)221-308-34530
Internet:www.gothaer.de
ISIN:XS3092574055
WKN:A4DFNM
Börsen:Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Börse Luxemburg (Euro MTF)
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