EQS-Adhoc: Vorzeitiges Ausscheiden des Vorstandsvorsitzenden der Northern Data AG Aroosh Thillainathan aus dem Vorstand

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EQS-Ad-hoc: Northern Data AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand
Vorzeitiges Ausscheiden des Vorstandsvorsitzenden der Northern Data AG Aroosh Thillainathan aus dem Vorstand

16.06.2026 / 13:13 CET/CEST
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Vorzeitiges Ausscheiden des Vorstandsvorsitzenden der Northern Data AG Aroosh Thillainathan aus dem Vorstand

Frankfurt am Main, den 16. Juni 2026 – Der Aufsichtsrat hat heute dem einvernehmlichen Ausscheiden des Vorstandsvorsitzenden der Northern Data AG (ISIN DE000A0SMU87, WKN A0SMU8), Aroosh Thillainathan, zugestimmt. Herr Thillainathan wird sein Vorstandsmandat mit Wirkung zum Ablauf des 17. Juni 2026 niederlegen.

Investor Relations:

Jose Cano
Vice President, Investor Relations
E-Mail: ir@northerndata.de

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Sprache:Deutsch
Unternehmen:Northern Data AG
An der Welle 3
60322 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon:+49 69 34 87 52 25
E-Mail:info@northerndata.de
Internet:www.northerndata.de
ISIN:DE000A0SMU87
WKN:A0SMU8
Börsen:Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
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