EQS-AFR: Deutsche Börse AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Deutsche Börse AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Deutsche Börse AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



16.06.2026 / 14:44 CET/CEST

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Hiermit gibt die Deutsche Börse AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 22.07.2026

Ort:

https://www.deutsche-boerse.com/resource/blob/5302536/bdbfff0c664bed6335ee205619f77082/data/gdb-quartalsmitteilung-q2-2026-tug_de.pdf

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 22.07.2026

Ort:

https://www.deutsche-boerse.com/resource/blob/5302532/858470075d448a99a82eef19cf377751/data/gdb-quarterly-statement-q2-2026-tug_en.pdf

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Börse AG - 60485 Frankfurt am Main Deutschland Internet: www.deutsche-boerse.com

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