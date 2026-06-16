EQS-AFR: VINCORION SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: VINCORION SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

VINCORION SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



16.06.2026 / 14:06 CET/CEST

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Hiermit gibt die VINCORION SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026

Ort:

https://ir.vincorion.com/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026

Ort:

https://ir.vincorion.com/en

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Sprache: Deutsch Unternehmen: VINCORION SE Feldstraße 155 22880 Wedel Deutschland Internet: https://vincorion.com

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