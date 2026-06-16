EQS-DD: Elmos Semiconductor SE: Dr. Burkhard von Spreckelsen, Verkauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
16.06.2026 / 16:24 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Dr.
|Vorname:
|Burkhard
|Nachname(n):
|von Spreckelsen
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Chief Development Officer
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Elmos Semiconductor SE
b) LEI
|529900UMKKDCAP4P4H63
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0005677108
b) Art des Geschäfts
|Verkauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|176,20 EUR
|73.123,00 EUR
|176,20 EUR
|2.643,00 EUR
|176,20 EUR
|3.347,80 EUR
|176,20 EUR
|8.810,00 EUR
|176,00 EUR
|9.328,00 EUR
|176,20 EUR
|4.405,00 EUR
|176,00 EUR
|1.760,00 EUR
|176,00 EUR
|8.800,00 EUR
|175,80 EUR
|9.844,80 EUR
|176,00 EUR
|10.912,00 EUR
|175,80 EUR
|7.032,00 EUR
|175,40 EUR
|110.151,20 EUR
|175,60 EUR
|66.201,20 EUR
|175,40 EUR
|17.540,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|175,7358 EUR
|333.898,0000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|15.06.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|XETRA
|MIC:
|XETR
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Elmos Semiconductor SE
|Werkstättenstraße 18
|51379 Leverkusen
|Deutschland
|Internet:
|http://www.elmos.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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