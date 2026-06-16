EQS-DD: Evotec SE: Dr. Cord Dohrmann, Verkauf

EQS Group · Uhr
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

16.06.2026 / 17:45 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:Dr.
Vorname:Cord
Nachname(n):Dohrmann

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Evotec SE

b) LEI

529900F9KI6OYITO9B12 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0005664809

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
4,81 EUR576.720,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
4,81 EUR576.720,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

15.06.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:Xetra
MIC:XETR

16.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Evotec SE
Manfred Eigen Campus / Essener Bogen 7
22419 Hamburg
Deutschland
Internet:www.evotec.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

105568 16.06.2026 CET/CEST

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