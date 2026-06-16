EQS-DD: K+S Aktiengesellschaft: Dr. Jens Christian Keuthen, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



16.06.2026 / 15:47 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Dr. Vorname: Jens Christian Nachname(n): Keuthen

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

K+S Aktiengesellschaft

b) LEI

529900YURAYD4IJX2J91

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000KSAG888

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 13,50 EUR 62.100,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 13,50 EUR 62.100,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

16.06.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR

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Sprache: Deutsch Unternehmen: K+S Aktiengesellschaft Bertha-von-Suttner-Str. 7 34131 Kassel Deutschland Internet: www.k-plus-s.com

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