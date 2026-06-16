EQS-DD: K+S Aktiengesellschaft: Dr. Jens Christian Keuthen, Kauf

EQS Group · Uhr
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

16.06.2026 / 15:47 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:Dr.
Vorname:Jens Christian
Nachname(n):Keuthen

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

K+S Aktiengesellschaft

b) LEI

529900YURAYD4IJX2J91 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000KSAG888

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
13,50 EUR62.100,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
13,50 EUR62.100,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

16.06.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:XETRA
MIC:XETR

16.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:K+S Aktiengesellschaft
Bertha-von-Suttner-Str. 7
34131 Kassel
Deutschland
Internet:www.k-plus-s.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

105564 16.06.2026 CET/CEST

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