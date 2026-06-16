EQS-DD: Lübke Kelber AG: JFK Vermögensverwaltungs GmbH, Zeichnung von 40.000 neuen Aktien mit einem Ausgabebetrag von je EUR 10,00 im Rahmen einer Barkapitalerhöhung
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
16.06.2026 / 11:00 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|JFK Vermögensverwaltungs GmbH
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Vorname:
|Jürgen F.
|Nachname(n):
|Kelber
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Lübke Kelber AG
b) LEI
|391200GBVCY0TVHFDV65
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A35JR33
b) Art des Geschäfts
|Zeichnung von 40.000 neuen Aktien mit einem Ausgabebetrag von je EUR 10,00 im Rahmen einer Barkapitalerhöhung
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|10,00 EUR
|400.000,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|10,00 EUR
|400.000,00 EUR
e) Datum des Geschäfts
|10.06.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
16.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Lübke Kelber AG
|Taunusstr. 6
|60329 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Internet:
|www.luebke-kelber-ag.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
105548 16.06.2026 CET/CEST
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