EQS-DD: Lübke Kelber AG: Jürgen F. Kelber, Zeichnung von 20.000 neuen Aktien mit einem Ausgabebetrag von je EUR 10,00 im Rahmen einer Barkapitalerhöhung



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



16.06.2026 / 11:00 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Jürgen F. Nachname(n): Kelber

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Lübke Kelber AG

b) LEI

391200GBVCY0TVHFDV65

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A35JR33

b) Art des Geschäfts

Zeichnung von 20.000 neuen Aktien mit einem Ausgabebetrag von je EUR 10,00 im Rahmen einer Barkapitalerhöhung

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 10,00 EUR 200.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 10,00 EUR 200.000,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

10.06.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Lübke Kelber AG Taunusstr. 6 60329 Frankfurt am Main Deutschland Internet: www.luebke-kelber-ag.de

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