EQS-News: Aareal Bank treibt strategische Neuausrichtung in den USA voran und holt Caroline Mahl Patel als neue Leiterin des US-Geschäfts

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Aareal Bank treibt strategische Neuausrichtung in den USA voran und holt Caroline Mahl Patel als neue Leiterin des US-Geschäfts



16.06.2026 / 10:47 CET/CEST

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Aareal Bank treibt strategische Neuausrichtung in den USA voran und holt Caroline Mahl Patel als neue Leiterin des US-Geschäfts

Umbau US-Portfolio läuft planmäßig, Fokussierung auf Hospitality-Geschäft wird fortgesetzt

Managerin wechselt von Wells Fargo zur Aareal Bank

Sie startet am 15. Juni 2026 und übernimmt zum 1. August 2026 die Aufgabe als CEO der ACC und Head of Origination

Marktvorstand Christof Winkelmann: „Mit Caroline Mahl Patel gewinnen wir eine erfahrene Führungspersönlichkeit mit herausragender Expertise in der gewerblichen Immobilienfinanzierung mit Fokus auf Hotelimmobilien“.

Wiesbaden/New York,16. Juni 2026– Die Aareal Bank AG treibt die strategische Neuausrichtung ihres US-Geschäfts weiter voran. Nach dem im Rahmen der Strategie Aareal Ambition kommunizierten Abbau von US-Büroimmobilienkrediten und dem strukturellen Umbau des US-Portfolios hin zu mehr Living- und Hospitality-Finanzierungen wird nun auch das Management der Aareal Capital Corporation (ACC) – der in New York ansässigen Tochtergesellschaft der Aareal Bank Gruppe – neu aufgestellt. Zum 15. Juni 2026 startet Caroline Mahl Patel und übernimmt zum 1. August 2026 die Aufgabe als CEO und Head of Origination der ACC. Damit übernimmt sie die Leitung und Verantwortung für das nordamerikanische Geschäft der Aareal Bank, die bereits seit mehr als 20 Jahren in den USA und Kanada aktiv ist.

Caroline Mahl Patel verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der gewerblichen Immobilienfinanzierung und bringt umfassende Expertise in den Bereichen Hospitality und Spezialimmobilien mit. Sie wechselt von Wells Fargo zur Aareal Bank, wo sie zuletzt als Managing Director und Head of Portfolio Management & Underwriting für Specialty Real Estate sowie über zehn Jahre im Bereich der Kreditvergabe tätig war.

„Als größter und homogenster Immobilienmarkt der Welt bleiben die USA eine wichtige Säule unseres internationalen Geschäfts“, sagt Marktvorstand Christof Winkelmann. „Mit Caroline Mahl Patel gewinnen wir eine erfahrene Führungspersönlichkeit mit herausragender Expertise in der gewerblichen Immobilienfinanzierung mit Fokus auf Hotelimmobilien. Sie kennt den nordamerikanischen Markt bestens und ist genau die richtige Person, unser US-Portfolio nachhaltig umzubauen und den Anteil unseres Hospitality-Geschäfts im Premium-Segment auszubauen.“

„Ich freue mich sehr, in dieser spannenden Phase des Wandels zur Aareal Bank zu stoßen“, sagt Caroline Mahl Patel. „Die Bank verfügt über eine starke Marktposition in der strukturierten Immobilienfinanzierung und muss sich auch hinter größeren Häusern nicht verstecken. Ich freue mich sehr darauf, mit meinem Team das US-Geschäft weiterzuentwickeln - mit einem klaren Fokus auf hochwertige Immobilien und den Ausbau langjähriger Kundenbeziehungen.“

Der bisherige CEO der ACC, Michael Dalton, wird der Aareal Bank erhalten bleiben und sich wieder voll auf seine Risiko-Funktion im Board der ACC konzentrieren. Zum 1. Juli 2026 wird er zum Chief Risk Officer (CRO) der ACC ernannt und übernimmt die Verantwortung für das USA Credit Management. In dieser Funktion wird er sich insbesondere um die Gesundung bzw. Restrukturierung notleidender Kredite kümmern und damit maßgeblich zu einer erfolgreichen Repositionierung des US-Geschäfts beitragen. „Ich bedanke mich ausdrücklich bei Michael Dalton, der in schwierigen Zeiten zusätzlich zu seiner Risiko-Funktion im Board auch die Aufgabe als CEO der ACC übernommen hat und damit die Grundlage für eine Stabilisierung und Neuausrichtung des US-Geschäfts gelegt hat“, so Vorstand Christof Winkelmann.

Der geschäftliche Fokus der Aareal Bank liegt in Nordamerika auf der Finanzierung von qualitativ hochwertigen Objekten in Metropolen mit erstklassigen Lagen und guten Risikoprofilen. Die Aareal Capital Corporation beschäftigt in New York rund 35 Mitarbeiter.

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Über die Aareal Bank Gruppe

Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender internationaler Immobilienspezialist. Die Bank nutzt ihre Expertise, um Trends, Herausforderungen und Chancen frühzeitig zu erkennen und für ihre Stakeholder zu nutzen. Die Aareal Bank Gruppe bietet Finanzierungs-, Banking- und Zahlungsverkehrslösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Branchen und ist auf drei Kontinenten – in Europa, Nordamerika und Asien – vertreten. Die Geschäftsstrategie der Aareal Bank Gruppe ist auf einen nachhaltigen Geschäftserfolg ausgerichtet, mit ESG-Aspekten (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) als zentrale Bestandteile.

Die Aareal Bank AG umfasst die Geschäftssegmente Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Banking & Digital Solutions. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen beinhaltet die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank Gruppe. Hier begleitet sie Kunden bei großvolumigen Investitionen in gewerbliche Immobilien. Dabei handelt es sich vor allem um Bürogebäude, Hotels, Shoppingcenter, Logistik- und Wohnimmobilien sowie Studierenden-Appartements. Im Geschäftssegment Banking & Digital Solutions bietet die Aareal Bank Gruppe Unternehmen aus der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft sowie der Energiewirtschaft als Digitalisierungspartner umfassende Beratungsservices und Produktlösungen an und bündelt diese mit klassischem Firmenkunden-Banking und Einlagengeschäft.

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