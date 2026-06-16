EQS-News: CEOTRONICS AG erhält Auftrag über ca. € 12,5 Mio.

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CEOTRONICS AG erhält Auftrag über ca. € 12,5 Mio.



16.06.2026 / 09:50 CET/CEST

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Die CEOTRONICS AG wurde von einem europäischen Kunden aus der Verteidigungsindustrie beauftragt, diverse CEOTRONICS-Produkte im Wert von ca. € 12,5 Mio. zu liefern.

Umsatzwirksam wird dieser Auftrag ab dem Q1 des Geschäftsjahres 2027/28.

„Aus verschiedenen Gründen können wir leider keine detaillierteren Informationen z. B. zu den Produkten oder zum Auftraggeber veröffentlichen.“, teilte der Vorstandsvorsitzende und CEO Thomas H. Günther mit.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: CEOTRONICS AG Adam-Opel-Straße 6 63322 Rödermark Deutschland E-Mail: investor.relations@ceotronics.com Internet: www.ceotronics.com ISIN: DE0005407407 WKN: 540740 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX EQS News ID: 2347052

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