EQS-News: GIORGIO BARGIANI VON DER CONNAUGHT BAR GEWINNT DEN ALTOS BARTENDERS' BARTENDER AWARD BEI DEN EUROPE'S 50 BEST BARS 2026

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GIORGIO BARGIANI VON DER CONNAUGHT BAR GEWINNT DEN ALTOS BARTENDERS' BARTENDER AWARD BEI DEN EUROPE'S 50 BEST BARS 2026



16.06.2026 / 10:05 CET/CEST

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LONDON, 16. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Giorgio Bargiani, der in Italien geborene Barkeeper und stellvertretende Leiter der Mixologie in der Londoner Connaught Bar, wurde zum Gewinner des Altos Bartenders' Bartender Award 2026 gekürt – einer Auszeichnung im Rahmen der ersten Ausgabe Liste Europe's 50 Best Bars, gesponsert von Perrier Dieser prestigeträchtige Preis, der im Vorfeld der Live-Preisverleihung am Dienstag, dem 30. Juni 2026, bekannt gegeben wird, wird von den Barkeepern der diesjährigen Liste der Europe's 50 Best Bars gewählt, die einen Kollegen vorschlagen, der ihrer Meinung nach während des Abstimmungszeitraums einen bedeutenden Einfluss auf die globale Bar-Branche hatte.

Giorgio Bargiani of the Connaught Bar in London wins the Altos Bartenders' Bartender Award as part of Europe's 50 Best Bars 2026

Bargianis Karriere zeugt von seiner Leidenschaft, das Gästeerlebnis durch Liebe zum Detail, Kreativität und zwischenmenschliche Beziehungen zu bereichern. Geboren in Pisa, wuchs er im Umfeld des familieneigenen Restaurantbetriebs auf, bevor er in lokalen Bars arbeitete und schließlich zu Führungspositionen im Splendido in Portofino und im Le Manoir aux Quat'Saisons aufstieg. Er kam 2014 als Bar-Back zur Connaught Bar, stieg 2019 zum Head Mixologist auf und wurde später leitender Direktor.

Bargiani hat maßgeblich dazu beigetragen, das Erbe der Connaught Bar als eine der kultigsten Ausgehadressen Londons fortzuführen. Er ist eng verbunden mit dem weltberühmten Martini Service der Bar, den kunstvollen Cocktails und der Verbesserung des persönlichen Gästeerlebnisses, das den Ort auszeichnet. Er hat auch zum anhaltenden Erfolg der Bar in der Liste The World's 50 Best Bars beigetragen und ist weithin anerkannt für die Betreuung von Teams und den Aufbau einer starken globalen Barkeeper-Community.

Emma Sleight, Leiterin für Inhalte und Kreativbereich Europe's 50 Best Bars, sagt: „Als feste Größe in einer der renommiertesten Hotelbars Londons wird Giorgio Bargiani für seine Herzlichkeit, Großzügigkeit und sein Können bewundert. Sein Engagement für beständige Kreativität und serviceorientiertes Bartending hat ihm die Bewunderung von Kollegen in der gesamten Branche eingebracht und macht ihn zu einer naheliegenden Wahl für diese begehrte Auszeichnung."

Zum Gewinn der Auszeichnung sagt Bargiani: „Ich fühle mich durch diese Ehrung zutiefst geehrt und bin tief bewegt. Dadurch fühle ich mich dieser wunderbaren Bar-Community mehr denn je verbunden, und ich könnte all meinen Freunden und Kollegen nicht dankbarer sein. Für mich ist dies ein Anlass, der die positiven Einflüsse und Verbindungen, die wir Tag für Tag in unserer Branche aufbauen, wirklich würdigt, und ich hoffe, dass dies der Leitstern für das bleibt, wonach wir streben."

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Europeâ€™s 50 Best Bars 2026 Logo

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