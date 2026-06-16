EQS-News: Hexagon-Studie: Roboter sind in Lagerhäusern und Fabriken gefragt, jedoch nicht in Krankenhäusern oder Schulen

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Hexagon-Studie: Roboter sind in Lagerhäusern und Fabriken gefragt, jedoch nicht in Krankenhäusern oder Schulen



16.06.2026 / 08:05 CET/CEST

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Die größte Kluft besteht im Bereich der Pflege: Laut der weltweiten Studie „Robot Generation" von Hexagon würden 68 % der Erwachsenen einen Roboter für schwere Hebearbeiten bevorzugen, aber nur 12 % würden sich für einen Roboter in der Pflege entscheiden.

Die Akzeptanz ist bedingt und nicht allgemein verbreitet, da die Hälfte der Erwachsenen Roboter auch für die Überwachung von Gefahren (52 %), die Reinigung gemeinschaftlich genutzter Räume (50 %) und die Informationssuche (50 %) bevorzugt, aber 86 % geben an, dass klare Regeln darüber, was Roboter tun dürfen und was nicht, unerlässlich sind.

Die nächste Generation hat bereits einen vertrauteren Umgang mit Robotern: Kinder stehen Robotern in allen Lebensbereichen weitaus offener gegenüber und betrachten Roboter am Arbeitsplatz mit einer um 50 % höheren Wahrscheinlichkeit als „vollwertige Kollegen" als Erwachsene.

LONDON, 16. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Neue Erkenntnisse aus der weltweiten „Robot Generation"-Studie von Hexagon zeigen, dass sowohl Erwachsene als auch Kinder Robotern am Arbeitsplatz gegenüber aufgeschlossen sind, jedoch klare Vorgaben machen, wo und wie diese eingesetzt werden sollten.

Auf die Frage, ob sie für bestimmte Aufgaben am Arbeitsplatz lieber einen Menschen oder einen Roboter einsetzen würden, entschieden sich Erwachsene durchweg für Roboter, wenn es um körperliche, repetitive und gefährliche Arbeiten ging. 68 % bevorzugen einen Roboter zum Heben und Transportieren schwerer Gegenstände, 54 % zum Tragen und Ausliefern und 52 % zur Überwachung von Gefahrenquellen. Kinder zeigen sich in dieser Hinsicht noch offener: 69 % würden einen Roboter für schwere Hebearbeiten bevorzugen, 59 % für Transport- und Lieferaufgaben.

Wenn eine Aufgabe jedoch Einfühlungsvermögen oder Verantwortungsbewusstsein erfordert, entscheiden sich beide Gruppen eindeutig für Menschen. Die größte Kluft besteht im Bereich der Pflege: 67 % der Kinder und 71 % der Erwachsenen wünschen sich, dass sich ein Mensch um Kranke, ältere Menschen oder Kinder kümmert. Nur 16 % bzw. 12 % würden sich für einen Roboter entscheiden, was die geringste Präferenz für Roboter bei allen getesteten Aufgaben darstellt.

„Roboter bieten in Bereichen wie der Altenpflege oder im Unterricht echtes Potenzial, aber als Hilfsmittel und nicht als Ersatz für die unverzichtbare Rolle des Menschen", sagt Dr. Jim Everett, Associate Professor für Moralpsychologie.

„Wenn man die Leute fragt, ob sie sich von einem Roboter pflegen lassen wollen, antworten die meisten mit einem Nein", ergänzt Dr. Blay Whitby, Ethikerin im Bereich Technologie, hinzu. „Fragt man sie, ob Technologie ihnen helfen sollte, länger selbstständig in ihrem eigenen Zuhause zu leben, antworten die meisten mit einem Ja. Es ist dieselbe Technologie, nur anders verpackt."

Das Zeitalter der Roboterassistenten

Wenn es darum geht, was sich die Menschen tatsächlich von einem Roboter wünschen, lautet die Antwort bei beiden Gruppen – Erwachsene und Kinder – „praktische Hilfe". Erwachsene legen den Schwerpunkt auf Aufgaben wie das Erfassen von Messwerten oder einfache Recherchen (53 %), die Erledigung von Verwaltungsaufgaben (38 %) und die Gewährleistung der Sicherheit am Arbeitsplatz (34 %). Kinder wünschen sich Assistenten, die ihnen helfen, den Schulstoff zu verstehen (60 %), und die ihnen Ideen liefern (48 %). Die beiden Gruppen sind sich jedoch uneinig darüber, wie weit sie diese Beziehung ausbauen würden.

Nur 21 % der Erwachsenen sind der Meinung, dass Roboter als vollwertige Kollegen betrachtet werden sollten, und nur 14 % würden ihnen Führungsaufgaben anvertrauen, während Kinder mit einer um 50 % höheren Wahrscheinlichkeit Roboter als vollwertige Kollegen betrachten – ein Hinweis darauf, dass bereits ein Generationswandel im Gange ist. Die Stimmung bleibt jedoch gemischt. 40 % der Erwachsenen geben an, dass ein Roboter-Kollege spannend wäre, während 38 % sagen, dass dies beängstigend wäre. Dies spiegelt die neugierige, aber vorsichtige Reaktion wider, die in der ersten Welle der Studie festgestellt wurde.

Industrie: das sichere Testfeld für die Robotik

Auch die Umgebung, in der Roboter diese praktischen Aufgaben ausführen, spielt eine Rolle. Erwachsene haben am wenigsten Bedenken gegenüber Robotern, die in Fabriken und Lagerhäusern eingesetzt werden (63 %), deutlich mehr als gegenüber Robotern in Krankenhäusern und Kliniken (45 %) oder in Klassenzimmern (39 %). Dieses Muster lässt sich auf allen Märkten beobachten: In China, wo 75 % der Erwachsenen bereits im Alltag mit Robotern in Berührung gekommen sind, hätten 63 % kein Problem damit, einen Roboter im eigenen Zuhause zu haben. Im Gegensatz dazu liegt der Anteil in Großbritannien bei nur 32 %, wo der Kontakt mit Robotern unter allen untersuchten Märkten am geringsten ist. Wie die erste Phase der Studie ergab, ist die Angst dort am größten, wo Roboter am wenigsten sichtbar sind.

Die Präferenz gilt zudem eher maschinenähnlichen Robotern (28 %) als menschenähnlichen (22 %), was darauf hindeutet, dass Vertrauen durch die Funktion und nicht durch das Aussehen entsteht. Die Akzeptanz ist jedoch weiterhin an Bedingungen geknüpft: 86 % der Erwachsenen halten klare Regeln dafür, was Roboter dürfen und was nicht, für unerlässlich. Zudem machen Bedenken hinsichtlich Sicherheit (51 %), Zuverlässigkeit (21 %) und Vertrauen (26 %) deutlich, dass die Governance mit der Einführung Schritt halten muss.

„Die Menschen sagen uns ganz genau, wo Roboter hingehören und wo nicht, und ihre Einschätzungen sind marktübergreifend bemerkenswert einheitlich", sagt Burkhard Boeckem, CTO bei Hexagon. „In industriellen Umgebungen sind die Aufgaben für Roboter am klarsten definiert, die Sicherheitskonzepte am weitesten ausgereift und die Governance am transparentesten. Genau dort fühlen sich die Menschen am wohlsten, wenn sie mit Humanoiden zusammenarbeiten, und genau dort kommen unsere Technologien bereits zum Einsatz. Diese Daten bestätigen, dass der Weg zur Einführung über die Industrie führt und nicht an ihr vorbei."

Methodologie:

Im Rahmen der Studie „Hexagon Robot Generation" wurden 9000 Erwachsene und 9000 Kinder im Alter von 8 bis 18 Jahren in den USA, Großbritannien, Deutschland, der Schweiz, Japan, Südkorea, China, Brasilien und Indien befragt. Die Umfrage wurde von Vitreous World im Auftrag von Hexagon zwischen Oktober und November 2025 durchgeführt.

„Roboter" bedeutet in diesem Zusammenhang eine Maschine, die Aufgaben entweder völlig selbstständig oder unter menschlicher Anleitung ausführen kann. Diese Aufgaben können vorprogrammiert sein oder der Roboter kann selbstständig handeln. Roboter gibt es in vielen Formen – zum Beispiel Maschinen, die Produkte herstellen, Waren ausliefern oder im Haushalt helfen. Sie sehen nicht immer wie Menschen aus.

Informationen zu Hexagon:

Hexagon ist der weltweit führende Anbieter von Messtechnik. Unsere Lösungen für Präzisionsmesstechnik, Positionierung und Autonomie transformieren die wichtigsten Industriezweige der Welt. Von Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung über die Automobilindustrie, das Bauwesen und die Fertigungsindustrie bis hin zum Bergbau und darüber hinaus – wir schaffen das Vertrauen,, auf das sich unsere Kunden verlassen, um zu bauen, zu navigieren und innovativ zu sein.

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) hat rund 17.000 Beschäftigte in 50 Ländern und erzielt einen Nettoumsatz von rund 3,7 Mrd. EUR.

Weitere Informationen finden Sie auf hexagon.com

Medienkontakt: MikeWorldWide PR

hexagon@mww.com

Cision

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