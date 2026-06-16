EQS-News: Ihr idealer Zeitpunkt zum Sparen: Aurzen präsentiert seine Angebote für den Amazon Prime Day 2026

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Ihr idealer Zeitpunkt zum Sparen: Aurzen präsentiert seine Angebote für den Amazon Prime Day 2026



16.06.2026 / 16:50 CET/CEST

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IRVINE, Kalifornien, 16. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Aurzen hat heute seine weltweiten Angebote aus Anlass des Amazon Prime Day 2026 bekannt gegeben und senkt vom 23. bis zum 26. Juni die Preise für sein gesamtes Sortiment an Smart-Projektoren. Von Filmabenden im Garten anlässlich des großen internationalen Fußballturniers in diesem Sommer bis hin zum Camping abseits der Zivilisation – Aurzen bietet Premium-Kinoerlebnisse für unterwegs, die perfekt zu Ihrem Sommer-Lifestyle passen.

Big Summer Moments: Up to 40% off on Projectors

Die Aurzen EAZZE-Serie: Unübertroffene Vielseitigkeit

EAZZE D1R: Dieser Projektor hat das Plug-and-Play-Betriebssystem Roku TV OS und bietet ein echtes All-in-One-Heimkinoerlebnis mit Hunderten von kostenlosen Filmen und integrierten Live-Kanälen. Er projiziert ein riesiges Bild von 60 bis 200 Zoll und verfügt über sofortigen Autofokus, automatische Trapezkorrektur sowie zwei 5-W-Dolby-Audio-Lautsprecher. Sind Sie bereit, Ihr Spieltagserlebnis aufzuwerten? Käufer in den USA können sich diesen Retter für den Garten für nur 123,49 $ sichern, während Käufer in Großbritannien ihr Exemplar sofort für nur 129,99 £ erhalten.

EAZZE D1R Cube: Dieser native 1080p-Roku-TV-Projektor wurde für hellere Festinstallationen entwickelt und steigert die Helligkeit auf 330 ANSI-Lumen. Er verfügt über eine staubdichte, vollständig versiegelte Optik, um die Bildqualität langfristig zu erhalten, kombiniert mit einem extrem leisen Design unter 32 dB. Sportfans in den USA können dieses auch tagsüber einsetzbare Kraftpaket zu einem exklusiven Preis von 169,99 $ in ihre heimische Sportbar holen.

EAZZE D1R air & D1 air: Dieses tragbare Geschwisterduo wurde für Unterhaltung zum Mitnehmen entwickelt und bietet ein kompaktes, versiegeltes Design mit nativer 1080p-Schärfe, Dolby Audio, sofortigem ToF-Autofokus und einer flexiblen 180-Grad-Drehbarkeit von der Wand bis zur Decke. Beide verfügen über einen 65-W-USB-C-PD-Anschluss, um über Laptop-Ladegeräte oder Powerbanks für den netzunabhängigen Betrieb betrieben zu werden. Für das ultimative mobile Setup lassen sie sich perfekt mit dem kabellosen Aurzen PowerBase Stand (129,99 $) aufrüsten, der einen 30.000-mAh-Akku und ein um 360° drehbares Gimbal bietet. Wählen Sie einfach Ihr Ökosystem: den EAZZE D1R air für ein integriertes Roku-TV-Erlebnis oder den EAZZE D1 air für ein lizenziertes webOS-System.

Fans in den USA können den D1R airzu einem stark reduzierten Preis von nur 142,49 $ erwerben.Europäische Unterhaltungssuchende können ihre Räume mit dem D1 Airzu einem massiven Rabatt von nur 149,99 € in eine immersive Fan-Zone verwandeln.

EAZZE D1: Diese Smart-TV-Alternative bietet Autofokus, ±45°-Trapezkorrektur und automatische Bildschirmausrichtung für eine mühelose Einrichtung. Mit Unterstützung für HDR10, 4K-Eingang und einer 200-Zoll-Projektion kombiniert er gestochen scharfe LCD-Bilder mit zwei 8-W-Lautsprechern für 3D-Stereoklang. Europäische Käufer können sich diesen Ersatz zu einem unschlagbaren Preis von 113,98 € sichern.

Die Aurzen BOOM-Serie: Stadionähnlicher Klang

BOOM mini: Dieses Google-TV-Kraftpaket bietet native 1080p-Auflösung, 500 ANSI-Lumen und die proprietäre VibeBass™-Audiotechnologie – mit zwei symmetrischen Lautsprechern, vier passiven Akustikmodulen und einem KI-optimierten DSP mit Impact Sync für tiefe, stadionähnliche Bässe. Warten Sie nicht mit dem Upgrade: Käufer in den USA können sich diesen bahnbrechenden Stadionklang für nur 218,48 $ sichern, während Käufer in Großbritannien mit 237,48£ sofort kräftig sparen. Für europäische Fans bietet dieses mit Funktionen vollgepackte Kraftpaket ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis von nur 265,97 €.

BOOM air: Dieses elegante Gerät kombiniert integriertes Google TV und einen integrierten, um 110° verstellbaren Ständer mit ToF Real-Time Focus, 65-W-USB-C-PD-Unterstützung und einem leistungsstarken 10-W-Dolby-Audio-Lautsprecher für kristallklaren Klang. Käufer in den USA können sich für 169,99 $ in immersive Klangwelten begeben, während Käufer in Großbritannien ihr Exemplar während dieses 4-tägigen Zeitfensters für nur 177,64 £ ergattern können.

Cision

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