EQS-News: PRO DV AG - Aufsichtsratsvorsitzender legt Amt aus persönlichen Gründen nieder

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS-News: PRO DV AG / Schlagwort(e): Personalie
PRO DV AG - Aufsichtsratsvorsitzender legt Amt aus persönlichen Gründen nieder

16.06.2026 / 12:17 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

PRO DV AG - Aufsichtsratsvorsitzender legt Amt aus persönlichen Gründen nieder

Dortmund, 16. Juni 2026

Der Aufsichtsratsvorsitzende der PRO DV AG (ISIN DE000A4096T1/WKN A4096T),
Herr Klaus Bullmann, hat angekündigt, sein Mandat im Aufsichtsrat der Gesellschaft aus persönlichen Gründen mit Wirkung zum 30.06.2026 niederzulegen. Aufsichtsrat und Vorstand bedauern diesen Schritt sehr und danken Herrn Bullmann ausdrücklich für seine langjährige, vertrauensvolle Zusammenarbeit sowie sein prägendes unternehmerisches Wirken für die PRO DV AG.

Herr Bullmann gründete im Jahr 1979 die PRO DV Software GmbH und legte damit den Grundstein für die heutige PRO DV AG. Nach der Umwandlung in eine Aktiengesellschaft im Jahr 1998 war er über viele Jahre hinweg Mitglied und Sprecher des Vorstands. Unter seiner Mitwirkung wurde im Jahr 2000 der Börsengang der PRO DV AG erfolgreich realisiert.

Die Gesellschaft wird die Nachfolge im Aufsichtsrat zeitnah regeln und unverzüglich einen entsprechenden Antrag beim zuständigen Amtsgericht stellen sowie einen Kandidaten zur gerichtlichen Bestellung vorschlagen.

Auswirkungen auf die operative Geschäftstätigkeit und die strategische Ausrichtung der
PRO DV AG bestehen nicht.

Vorstand und Aufsichtsrat


Über PRO DV

Die PRO DV AG ist ein IT-Beratungs- und Lösungsanbieter für prozessoptimierende Sicherheitslösungen. Das 1979 gegründete und seit 2000 börsennotierte Unternehmen (WKN A4096T/ISIN DE000A4096T1) hat den Firmenhauptsitz in Dortmund und weitere Standorte in Düsseldorf und Potsdam. Bedarfsgerechte, praxisbewährte Beratungsdienstleistungen und IT-Lösungen werden für namhafte Kunden aller KRITIS Branchen realisiert. Das Thema Informationssicherheit (ISMS) ist in allen Elementen des PRO DV Portfolios stark verankert. Kompetenzschwerpunkte bilden die Themen Workforce Management (WFM), Business Continuity Management (BCM), Identity Access Management (IAM) und Secure Modern Collaboration (SMC).

PRO DV AG
Hauert 12
44227 Dortmund

Telefon: +49 231 449919-11
E-Mail: ir@prodv.de

Diese Presseinformation ist zur Veröffentlichung freigegeben. Beleg erbeten. –

Diese Presseinformation finden Sie im Internet unter www.prodv.de

Kontakt:

Gregor Steverding

Vorstand (CEO)

Telefon: 0231 44991911

E-Mail: gregor.steverding@prodv.de

16.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:PRO DV AG
Hauert 12
44227 Dortmund
Deutschland
Telefon:0231 449919-11
E-Mail:ir@prodv.de
Internet:www.prodv.de
ISIN:DE000A4096T1
WKN:A4096T
Börsen:Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID:2347190
Ende der MitteilungEQS News-Service

2347190 16.06.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
PRO DV

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Chartzeit Marktbericht 14.06.2026
SpaceX-IPO war ein Belastungsfaktor – der ist nun weg14. Juni · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Denkt ans Ende der Rally, auch wenn sie noch läuft13. Juni · Acatis
Profis geben Tipps
So sicherst du in der KI-Rally geschickt Gewinne10. Juni · onvista
Alle Plus-Analysen