EQS-News: PSP Investments übertrifft die 10-Jahres-Benchmarks und verzeichnet im Geschäftsjahr 2026 eine solide Performance

EQS-News: PSP Investments / Schlagwort(e): Jahresergebnis

PSP Investments übertrifft die 10-Jahres-Benchmarks und verzeichnet im Geschäftsjahr 2026 eine solide Performance



16.06.2026 / 16:25 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Wichtige Daten zum 31. März 2026:

Die annualisierte Nettorendite über 10 Jahre liegt bei 8,8 %.

Die Nettoanlagegewinne, die über die Rendite des Referenzportfolios hinausgingen, beliefen sich über einen Zeitraum von fünf Jahren auf 8,6 Milliarden Dollar und über einen Zeitraum von zehn Jahren auf 14,5 Milliarden Dollar; diese wurden im Rahmen der festgelegten Risikotoleranz erzielt.

Im Geschäftsjahr 2026 wurde eine Nettorendite von 6,5 % erzielt.

Das verwaltete Nettovermögen stieg auf 320,6 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg um 20,9 Milliarden US-Dollar oder 7 % entspricht.

Die Erfolgsbilanz von mit soliden Anlagerenditen trug dazu bei, dass einen Finanzüberschuss erzielen konnte.

Die Betriebskostenquote sank auf 24,7 Basispunkte (bps), verglichen mit 27,9 bps im Vorjahr.

Sofern nicht anders angegeben, sind alle Beträge in kanadischen Dollar angegeben.

MONTRÉAL, 16. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Der Public Sector Pension Investment Board (PSP Investments) schloss sein Geschäftsjahr am 31. März 2026 mit einem verwalteten Nettovermögen von 320,6 Milliarden Dollar ab, was einem Anstieg von 7,0 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Fonds erzielte eine Nettorendite von 6,5 % über ein Jahr und eine annualisierte Nettorendite von 8,8 % über zehn Jahre. Diese Ergebnisse bestätigen die langfristige Tragfähigkeit der Pensionssysteme des öffentlichen Dienstes des Bundes, der kanadischen Streitkräfte, der Royal Canadian Mounted Police und der Reserve. Die Einjahres-Nettorendite von PSP Investments lag über den versicherungsmathematischen Abzinsungssätzen, die zur Erfüllung der langfristigen Pensionsverpflichtungen der von ihr betreuten Pensionspläne erforderlich sind, die sich insgesamt weiterhin in einer soliden Finanzierungslage befinden.

Das von PSP Investments verwaltete Vermögen in Höhe von 320,6 Milliarden Dollar ist das Ergebnis einer beständigen langfristigen Anlageperformance in Verbindung mit laufenden Beiträgen aus Pensionsplänen. Die von PSP Investments erzielten Anlagerenditen machen etwa 70 % des verwalteten Nettovermögens aus, während die seit dem 1. April 2000 von der kanadischen Regierung erhaltenen Mittelübertragungen die restlichen 30 % ausmachen.

„Trotz erhöhter Volatilität und Unsicherheit erzielte PSP Investments solide Ergebnisse und stärkte weiterhin die langfristige Finanzierungslage der von uns betreuten Pensionskassen", sagte Deborah K. Orida, Präsidentin und CEO von PSP Investments. „Unsere langfristigen Ergebnisse, die Stabilität der Renditen und die Finanzierung der Pläne sind die besten Indikatoren dafür, wie wir unserer Rolle als Pensionsinvestor gerecht werden."

Durch die Erzielung solider, stabiler Renditen auf lange Sicht wird PSP Investments seinem Auftrag weiterhin gerecht, die Altersvorsorge derjenigen zu sichern, die Kanada schützen und ihm dienen.

Langfristige Wertentwicklung sichert die Widerstandsfähigkeit des Portfolios

Langfristig schafft die Strategie von PSP Investments weiterhin Wert für Beitragszahler und Begünstigte. Über einen Zeitraum von zehn Jahren erzielte der Fonds eine annualisierte Nettorendite von 8,8 % und erwirtschaftete damit kumulierte Nettoanlagegewinne in Höhe von 14,5 Milliarden Dollar, die über denen des Referenzportfolios lagen.

Das Portfolio von PSP Investments ist bewusst so strukturiert, dass es Widerstandsfähigkeit und langfristige Wertschöpfung in Einklang bringt, und zeichnet sich durch eine diversifizierte Mischung aus öffentlichen und privaten Vermögenswerten, einem globalen Engagement sowie einem aktiven Management aus. Diese Diversifizierung wirkt langfristig als Stabilisierungsmechanismus. Langfristig zeigt sich das Wertversprechen von PSP Investments in einer beständigen Erfolgsbilanz, bei der Renditen erzielt werden, die sowohl über denen des Referenzportfolios als auch über den versicherungsmathematischen Abzinsungssätzen der Vorsorgepläne liegen, während über Marktzyklen hinweg stabilere Ergebnisse erzielt werden als beim Referenzportfolio – ein wichtiger Aspekt für Pensionsinvestoren.

Einjahresperformance im Vergleich

Im Geschäftsjahr 2026 lag die Einjahres-Nettorendite von PSP Investments um 5,2 % unter der des Einjahres-Referenzportfolios. PSP Investments hat das Referenzportfolio seit Auflegung in rund 70 % der Fälle über einen Zeitraum von einem Jahr übertroffen. Das diesjährige Ergebnis war weitgehend auf makroökonomische und marktbezogene Faktoren zurückzuführen, die zu einem schwierigeren Umfeld für die privaten Märkte führten, sowie auf die Verwendung von auf öffentlichen Märkten basierenden Referenzwerten, die bei kürzeren Zeithorizonten von der Wertentwicklung privater Vermögenswerte abweichen können. Währungsschwankungen führten im Geschäftsjahr zu einem Rückgang um 2,2 % und glichen damit die im Geschäftsjahr 2025 verzeichneten Währungsgewinne von 5,8 % teilweise aus.

„Diese Maßnahmen lassen sich am besten über einen gesamten Marktzyklus hinweg beurteilen", sagte Frau Orida. „Unser Portfolio ist weiterhin gut aufgestellt, um langfristigen Wert zu schaffen." Wir sind stolz darauf, wie wir in diesem Jahr unserem Auftrag und unserem Land gedient haben. „Im Geschäftsjahr 2026 haben wir über 10 Milliarden Dollar in Kanada investiert, was in erster Linie auf gestiegene private Direktinvestitionen und eine höhere Gewichtung kanadischer Aktien zurückzuführen ist, die sich in diesem Jahr gut entwickelt haben."

Zum 31. März 2026 belief sich das Bruttoverwaltungsvermögen in Kanada auf über 75 Milliarden Dollar, was die Größe des inländischen Portfolios von PSP Investments widerspiegelt.

Highlights der Portfolio-Performance nach Anlageklassen

Die nachstehende Tabelle zeigt die annualisierte Performance der in unserer Erklärung zu Anlagepolitik, -standards und -verfahren aufgeführten Anlageklassen für ein Jahr, fünf Jahre und zehn Jahre zum 31. März 2026. Eine detaillierte Performance-Analyse der einzelnen Anlageklassen finden Sie unter investpsp.com oder laden Sie den Jahresbericht von unter herunter.

ANLAGEKLASSE VON

VERWALTETES VERMÖGEN1 EINJÄHRIGE RÜCKKEHR ZU DEN

FÜNFJÄHRIGE RÜCKKEHR ZU

ZEHNJÄHRIGE RÜCKKEHR VON

Börsennotierte Aktien 92,8 Mrd. $ 20,6 % 11,4 % 12,3 % Festverzinsliche Wertpapiere 71,8 Mrd. $ 2,3 %. 3,0 % 3,2 % Private Equity 39,1 Mrd. $ 5,3 % 12,7 % 12,0 % Kreditinvestitionen 35,1 Mrd. $ 3,1 % 10.5 % 11,1 %. Liegenschaften 27,8 Mrd. $ (7.3) % (0,5) % 2,8 % Infrastruktur 32,0 Mrd. $ 10,1 % 15,0 % 12,7 % Natürliche Ressourcen 19,7 Mrd. $ 2,4 % 8,3 % 8,7 %

________________________ 1 In dieser Tabelle sind Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente nicht enthalten. Alle Beträge sind in kanadischen Dollar angegeben, sofern nicht anders angegeben.

Kostendisziplin

PSP Investments hält sich bei Entscheidungen, die sich auf die Kosten auswirken, an hohe Governance-Standards. Im Geschäftsjahr 2026 hielt das Unternehmen seine Betriebskosten streng unter Kontrolle; diese sanken im Vergleich zum Vorjahr um 24 Millionen Dollar, was die anhaltende Fokussierung auf Effizienz und skalierbare Betriebsabläufe verdeutlicht. Dies führte zu einer Verbesserung des operativen Hebels, wobei die Betriebskostenquote auf 24,7 Basispunkte sank, verglichen mit 27,9 Basispunkten im Geschäftsjahr 2025. Dieses Ergebnis spiegelt einen disziplinierten Ansatz beim Kostenmanagement wider, der durch die Straffung des Portfolios und den Verkauf von Vermögenswerten unterstützt wird und im Einklang mit dem Dreijahres-Strategieplan von PSP Investments steht.

Neben den Betriebskosten fielen bei PSP Investments Finanzierungskosten in Höhe von 1.490 Millionen Dollar sowie Kosten für externe Vermögensverwalter in Höhe von 1.533 Millionen Dollar an, die im Wesentlichen auf die Portfoliostrategie, die Zusammensetzung des Portfolios und den Einsatz externer Vermögensverwalter zurückzuführen sind. Die Gesamtkosten beliefen sich im Geschäftsjahr 2026 auf 3.942 Millionen Dollar, verglichen mit 3.885 Millionen Dollar im Vorjahr.

Im Rahmen seines kontinuierlichen Engagements für Kostentransparenz legt PSP Investments zudem die Anlagekosten nach Anlageklassen für die Geschäftsjahre 2026 und 2025 vor.

Canada Growth Fund

Über ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft, die Canada Growth Fund Investment Management Inc. (CGFIM), fungiert PSP Investments weiterhin als unabhängiger und exklusiver Anlageverwalter des Canada Growth Fund (CGF), eines unabhängigen Investmentfonds mit einem Volumen von 15 Milliarden Dollar, der unabhängig von der kanadischen Regierung agiert. Im Geschäftsjahr 2026 setzte die kanadische Risikokapitalgesellschaft (CGFIM) ihre Strategie fort, um ihren Auftrag zur Förderung des Wachstums und der Expansion der kanadischen Wirtschaft zu erfüllen. CGFIM kann auf eine beeindruckende Erfolgsbilanz bei der Umsetzung zurückblicken: 18 abgeschlossene Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von rund 5 Milliarden kanadischen Dollar.

Die Vermögenswerte von CGF werden separat verwaltet und haben keinen Einfluss auf die Renditen oder das Portfolio von PSP Investments. Weitere Informationen zu den Aktivitäten und Leistungen der CGF finden Sie unter , https://www.cgf-fcc.ca/en/ und.

Über PSP Investments

Das Public Sector Pension Investment Board (PSP Investments) ist einer der größten Pensionsfonds-Investoren Kanadas und verwaltete zum 31. März 2026 ein Nettovermögen von 320,6 Milliarden Dollar. Das Unternehmen verwaltet ein diversifiziertes globales Portfolio, das sich aus Anlagen in den Bereichen Kapitalmärkte, Private Equity, Immobilien, Infrastruktur, Rohstoffe und Kreditinvestitionen zusammensetzt. PSP Investments wurde 1999 gegründet und verwaltet und investiert die Mittel, die ihr von der kanadischen Regierung für die Pensionspläne des öffentlichen Dienstes des Bundes, der kanadischen Streitkräfte, der Royal Canadian Mounted Police und der Reserve Force übertragen werden. PSP Investments hat seinen Hauptsitz in Ottawa, seine Hauptgeschäftsstelle in Montréal sowie Niederlassungen in New York, London und Hongkong. Weitere Informationen finden Sie unter , investpsp.com und oder folgen Sie uns auf , LinkedIn und.

Medienkontakt: Maria Constantinescu, PSP Investments, Telefon: (514) 218-3795, E-Mail: media@investpsp.ca

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/psp-investments-ubertrifft-die-10-jahres-benchmarks-und-verzeichnet-im-geschaftsjahr-2026-eine-solide-performance-302801865.html