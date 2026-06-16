EQS-News: Shanghai Electric präsentiert auf der Carbon Neutrality Expo 2026 ganzheitliche Kooperationslösungen für den Übergang zur CO₂-Neutralität

EQS-News: Shanghai Electric / Schlagwort(e): ESG/Sonstiges

Shanghai Electric präsentiert auf der Carbon Neutrality Expo 2026 ganzheitliche Kooperationslösungen für den Übergang zur CO₂-Neutralität



17.06.2026 / 01:10 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





SHANGHAI, 17. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric („Unternehmen") (SEHK: 02727, SSE: 601727) hat seine Teilnahme an der „Shanghai International Carbon Neutrality Expo 2026" für Technologien, Produkte und Errungenschaften (Carbon Neutrality Expo 2026), die vom 10. bis 12. Juni in Shanghai unter dem Motto „Engineering the Optimal Zero-Carbon Solution" stattfand, erfolgreich abgeschlossen.

Durch die Präsentation von Errungenschaften im Bereich des CO₂-neutralen Parkbaus, von Innovationen im Bereich der CO₂-armen Technologien sowie von umweltfreundlichen Produktlösungen stellte Shanghai Electric seine Kernkompetenzen in den Bereichen Synergieeffekte entlang der gesamten Wertschöpfungskette, bedarfsgerechte Anpassung und Projektabwicklung unter Beweis. Die integrierte Wertschöpfungskette für Energieanlagen ermöglicht maßgeschneiderte Lösungen für vielfältige Anwendungsfälle und fördert eine umweltfreundliche, kohlenstoffarme Entwicklung.

Gewerbegebiete sind wichtige Plattformen für eine umweltfreundliche und kohlenstoffarme Entwicklung. Auf der Messe veröffentlichte Shanghai Electric das „White Paper on Technical Measures for Zero-Carbon Park Planning and Construction" (Weißbuch zu technischen Maßnahmen für die Planung und den Bau CO₂-neutraler Parks), das systematische und umsetzbare Leitlinien für die Entwicklung umweltfreundlicher und CO₂-armer Parks bietet. Mit den Schwerpunkten Energieeffizienz, Energiesubstitution und Kreislaufwirtschaft bietet Shanghai Electric umfassende Dienstleistungen von der Planung über den Bau bis hin zum Betrieb an. Die ganzheitlichen Lösungen des Unternehmens umfassen die Versorgung mit sauberer Energie, kohlenstoffarme Infrastruktur, Ressourcenrecycling und intelligentes Betrieb und Wartung.

In den letzten Jahren hat das Unternehmen mehrere Demonstrationsprojekte zur Entwicklung umweltfreundlicher und kohlenstoffarmer Industrieparks vorangetrieben, darunter das Projekt „Zero-Carbon Bay" in der Sonderwirtschaftszone Lingang in Shanghai sowie einen intelligenten Energiepark in Shantou in der Provinz Guangdong. Das Lingang-Projekt, das als einer der ersten 52 nationalen CO₂-neutralen Parks Chinas und als einziges Projekt in Shanghai diese Auszeichnung erhalten hat, unterstreicht die Rolle von Shanghai Electric bei der Planung, dem Bau und der betrieblichen Umsetzung sowie die Fähigkeit des Unternehmens, integrierte CO₂-neutrale Systeme für fortschrittliche Fertigungsindustrien zu errichten. Das Shantou-Projekt vereint Windkraft, Solarenergie, Speicherkapazitäten, Ladeinfrastruktur und intelligentes Energiemanagement und hat das erste Zertifikat für CO₂-Neutralität in der Provinz Guangdong erhalten.

Mit umfassenden Kompetenzen im Bereich der neuen Energien – von Wind- und Solarenergie über Energiespeicher und Wasserstoff bis hin zur Kernenergie – deckt Shanghai Electric die gesamte CO₂-freie Wertschöpfungskette ab, von der Stromerzeugung bis hin zu intelligenten Plattformen und energiesparenden Anlagen. Die Synergie über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg bildet eine solide technologische und industrielle Grundlage für die Entwicklung von CO₂-freien Szenarien.

Shanghai Electric hat zudem zum zweiten Mal in Folge Daten zu seinem Beitrag zur Reduzierung der CO₂-Emissionen veröffentlicht. Im Jahr 2025 erzielte das Unternehmen eine Reduzierung von rund 389 Millionen Tonnen CO₂-Äquivalent und setzte dabei weiterhin auf seine umweltfreundlichen Technologien und industriellen Kompetenzen, um den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft voranzutreiben.

Unterdessen stellte Shanghai Electric seine ESG-Entwicklungsstrategie für die nächste Phase vor und bekräftigte damit sein Engagement für Innovationen im Bereich sauberer Technologien, für ein kohlenstoffarmes Management und für eine nachhaltige Unternehmensführung, während das Unternehmen gemeinsam mit globalen Partnern den weltweiten Übergang zu einer kohlenstofffreien Wirtschaft unterstützt.

Shanghai-Electric-logo.jpg?id=OA2718970

Cision

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/shanghai-electric-prasentiert-auf-der-carbon-neutrality-expo-2026-ganzheitliche-kooperationslosungen-fur-den-ubergang-zur-co-neutralitat-302802439.html

17.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2347550 17.06.2026 CET/CEST