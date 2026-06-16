EQS-News: SIMONA AG: Hauptversammlung wählt Aufsichtsrat neu – Verstärkung durch ausgewiesene Expertise – Dividende von 1,75 EUR beschlossen

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SIMONA AG: Hauptversammlung wählt Aufsichtsrat neu – Verstärkung durch ausgewiesene Expertise – Dividende von 1,75 EUR beschlossen (News mit Zusatzmaterial)



16.06.2026 / 09:30 CET/CEST

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Kirn, 16. Juni 2026 – Die ordentliche Hauptversammlung der SIMONA AG am 12. Juni 2026 hat turnusmäßig die Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat neu gewählt. Dabei setzt das Gremium auf eine gezielte Ergänzung seiner Kompetenzen sowie auf bewährte Kontinuität.

Mit Prof. Dr. Marion A. Weissenberger-Eibl und Annette Stieve wurden zwei Führungspersönlichkeiten neu in den Aufsichtsrat gewählt, die das Gremium mit ausgewiesener technischer und kaufmännischer Expertise verstärken.

Prof. Dr. Marion A. Weissenberger-Eibl ist Diplom-Kauffrau (Univ.) und Diplom-Ingenieurin (FH). Sie lehrt als Universitätsprofessorin für Innovations- und Technologiemanagement am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) und leitet seit vielen Jahren das Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung (ISI) in Karlsruhe. Frau Prof. Dr. Weissenberger-Eibl verfügt über ausgewiesene Expertise und umfassende Erfahrung an der Schnittstelle von Forschung, Innovation und industrieller Anwendung sowie über langjährige Mandatserfahrung in internationalen Aufsichtsgremien.

Annette Stieve, Diplom-Kauffrau, bringt eine ausgeprägte Finanz- und Managementexpertise ein. Zuletzt war sie Chief Financial Officer der Norma Group SE. Zuvor hatte sie leitende Finanzfunktionen unter anderem bei der Hoffmann Group sowie bei Faurecia Automotive inne. Ihre berufliche Laufbahn ist geprägt von internationaler Verantwortung im Bereich Finanzen und Controlling.

Der Aufsichtsrat wird damit gezielt um Kompetenzen in den Bereichen Innovation, Technologie und Finance erweitert. Beide Neumitglieder tragen dazu bei, die strategische Weiterentwicklung der SIMONA AG auch künftig aktiv zu begleiten.

Gleichzeitig stehen Dr. Klaus F. Erkes und Dr. Roland Reber weiterhin für Kontinuität und Stabilität im Aufsichtsrat. Mit ihrer langjährigen Erfahrung und fachlichen Expertise stehen sie für eine weiter erfolgreiche Arbeit des Gremiums und die enge Begleitung der Unternehmensstrategie.

Im Zuge der Neuwahl scheiden Roland Frobel und Martin Bücher aus dem Aufsichtsrat aus. Vorstand und Aufsichtsrat würdigten ihr langjähriges Engagement und ihre Verdienste für die Entwicklung der SIMONA AG ausdrücklich. Roland Frobel hat über mehr als drei Jahrzehnte hinweg die Arbeit des Aufsichtsrats maßgeblich geprägt und zahlreiche wichtige unternehmerische Entscheidungen begleitet. Auch Martin Bücher hat mit seiner Expertise einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung des Gremiums geleistet.

In einer konstituierenden Sitzung im Anschluss an die Hauptversammlung wählte der neue Aufsichtsrat Herrn Dr. Klaus F. Erkes zu seinem Vorsitzenden und Herrn Dr. Roland Reber zum stellvertretenden Vorsitzenden. Mit der neuen Zusammensetzung sieht sich der Aufsichtsrat des Kunststoff verarbeitenden Unternehmens sehr gut aufgestellt, um die strategischen Herausforderungen der kommenden Jahre zu begleiten und die nachhaltige Entwicklung des Unternehmens weiter voranzutreiben.

Dem Aufsichtsrat gehören als Arbeitnehmervertreter weiter Andy Hohlreiter, Vorsitzender des Betriebsrates der SIMONA AG, und Markus Stein, stv. Vorsitzender des Betriebsrates der SIMONA AG, an.

Für das Geschäftsjahr 2025 hat die Hauptversammlung die Ausschüttung einer Dividende von 1,75 pro Aktie beschlossen. Damit erzielen Aktionäre der SIMONA AG eine attraktive Dividendenrendite von 3,4 %.

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Die SIMONA AG ist einer der führenden Hersteller und Entwicklungspartner thermoplastischer Kunststoffprodukte mit internationalen Produktions- und Vertriebsstandorten. Das Produktprogramm umfasst Kunststoffhalbzeuge (Platten, Stäbe, Profile, Schweißdrähte), Rohre und Formteile. Fast 2.000 Mitarbeitende beschäftigt SIMONA weltweit. 35.000 Artikel werden im In- und Ausland gefertigt und bieten optimale Lösungen für viele Anwendungen in Industrie, Infrastruktur, Mobilität, Bau, Werbung und Aquakultur. Die SIMONA AG ist im General Standard börsennotiert. Sitz des Unternehmens ist Kirn, Rheinland-Pfalz. Weitere Informationen finden Sie unter www.simona.de. Informationen zu unserer Nachhaltigkeitsstrategie finden sie unter https://sustainability.simona.de

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:

2026-06 Supervisory Board (Shareholder representative) Reber, Stieve, Erkes, Weissenberger-Eibl

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