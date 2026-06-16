EQS-News: TRATON-Hauptversammlung entlastet Vorstand und Aufsichtsrat und beschließt Dividende für 2025 von 0,93 € je Aktie

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TRATON-Hauptversammlung entlastet Vorstand und Aufsichtsrat und beschließt Dividende für 2025 von 0,93 € je Aktie



16.06.2026 / 14:45 CET/CEST

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TRATON-Hauptversammlung entlastet Vorstand und Aufsichtsrat und beschließt Dividende für 2025 von 0,93 € je Aktie

München, 16. Juni 2026 – Die Hauptversammlung der TRATON SE hat sämtlichen Tagesordnungspunkten der diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung mit großer Mehrheit zugestimmt. So wurde für das Geschäftsjahr 2025 eine Dividendenausschüttung von 0,93 € je Aktie beschlossen, nach 1,70 € im Vorjahr. Dies spiegelt das geringere Ergebnis wider, während weiterhin ein ausgewogener und verantwortungsbewusster Ansatz bei der Kapitalallokation verfolgt wird. Darüber hinaus wurden die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025 entlastet sowie der vorgelegte Vergütungsbericht gebilligt.

TRATON-CEO Christian Levin sagte in seiner Rede an die Anteilseigner mit Blick auf das Geschäftsjahr 2025: „Wir haben unsere gruppenweiten Funktionen weiter ausgebaut und erschließen damit zusätzliche Potentiale innerhalb der TRATON GROUP. Unsere TRATON Financial Services haben wir in weiteren Märkten ausgerollt. Und in unserer neuen gruppenweiten R&D-Funktion erreicht die Zusammenarbeit von rund 9.000 Kolleginnen und Kollegen ein neues Niveau. Das ist ein wichtiger Schritt für die Entwicklung unseres TRATON Modular System, mit dem wir skalierbare, wettbewerbsfähige Lösungen für verschiedenste Märkte schaffen. Auch in China haben wir einen wichtigen Meilenstein erreicht. Mit dem neuen Industrial Hub von Scania in Rugao bekommen wir nicht nur zusätzliche Produktionskapazitäten, sondern auch Zugang zu Innovationen, Tempo und technologischem Know-how.“

Weitere Informationen zur Hauptversammlung der TRATON SE sowie die Abstimmungsergebnisse und Rede von Christian Levin finden Sie hier: www.traton.com/hauptversammlung

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ursula.querette@traton.com

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Investor Relations

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thomas.paschen@traton.com

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Hanauer Straße 26 / 80992 München / Deutschland

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Die TRATON SE als konzernleitende Holding der TRATON GROUP gehört mit ihren Marken Scania, MAN, International und Volkswagen Truck & Bus zu den weltweit führenden Nutzfahrzeugherstellern. Das Produktportfolio der Gruppe umfasst Lkw, Busse und leichte Nutzfahrzeuge. „Transforming Transportation Together. For a sustainable world.“: Mit dieser Absicht unterstreicht das Unternehmen den Anspruch, das Nutzfahrzeuggeschäft und das wirtschaftliche Wachstum der Gruppe nachhaltig zu prägen.

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